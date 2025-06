Palmeiras pode receber até R$ 27,5 mi com fase de grupos do Mundial

O Palmeiras soma, até aqui, uma vitória e um empate no Mundial de Clubes. Com isso, encaminhou a classificação para as oitavas de final do torneio, precisando somente de um empate na última rodada contra o Inter Miami, de Messi. Além disso, vencer rende uma boa premiação aos cofres do Alviverde.

Pelo regulamento do Mundial, cada vitória vale 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões) por participante. Já o empate rende 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões). Com o empate diante do Porto, na rodada inicial, e a vitória sobre o Al Ahly, o clube já garantiu 3 milhões de dólares (R$ 16,5 milhões).

VEJA: Palmeiras tem sete pendurados e liga alerta para sequência do Mundial

Nesta segunda-feira (23), o Palmeiras encara o Inter Miami, e a conta pode aumentar. Caso vença, o clube chega a 5 milhões de dólares (R$ 27,5 milhões) apenas na fase de grupos. Se confirmar a vaga nas oitavas, os valores aumentam ainda mais e podem chegar a 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 41,2 milhões), caso avance às quartas de final.

Somente por participar do torneio, o Palmeiras receberá cerca de R$ 83,6 milhões. Desse total, aproximadamente R$ 65,8 milhões já foram depositados, ainda quando o clube estava no Brasil.

Premiação por avanço de fases:

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares (R$ 41,2 milhões)

Quartas de final: 13,125 milhões de dólares (R$ 73 milhões)

Semifinais: 21 milhões de dólares (R$ 117 milhões)

Vice-campeão: 30 milhões de dólares (R$ 167,5 milhões)

Campeão: 40 milhões de dólares (R$ 223,3 milhões)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.