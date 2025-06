No Pachuca, John Kennedy recorda história no Fluminense e deseja voltar

O atacante John Kennedy está no Mundial de Clubes de 2025, mas o destino quis que ele não representasse o Fluminense e, sim, o Pachuca, do México. Após momentos de oscilação, ele deixou o time carioca no ano passado por empréstimo e afirma que deseja voltar.

Pelo Pachuca, Kennedy participou de 11 gols em 20 jogos. Ele falou da saudade do Rio de Janeiro, das expectativas para sua carreira e do orgulho que sente por ser o herói do Fluminense na final da Libertadores de 2023, contra o Boca Juniors, no Maracanã.

“Não sabia como aquele gol tinha sido importante. Acho que só entendi depois de alguns meses, principalmente após o ano de 2024 do Fluminense. Percebi que estou na história do clube. Vejo que muitas pessoas ainda têm carinho por mim por causa do gol, e isso me deixa muito feliz. Sei que nada acontece por acaso. Sinto que mereço estar aqui. Pelo trabalho que venho fazendo, sei que mereço viver esse momento. Estou feliz jogando pelo Pachuca e também estaria feliz se estivesse jogando pelo Fluminense” disse o atacante.

História não acabou no Fluminense

Com contrato de empréstimo até o fim de 2025, o Pachuca precisará pagar cerca de R$ 40 milhões para ficar com Kennedy em definitivo. O jogador garante que sua história com o Fluminense não terminou.

“Minha história no Fluminense não acabou. Não saí da forma que queria, então acho, sim, que ainda tenho coisas para viver no clube. Não sei quando isso vai acontecer, o futuro vai dizer, mas quero voltar ao Fluminense um dia. Quero continuar essa história, ser considerado um dos maiores ídolos do clube. Sei que tenho capacidade para isso. Quero voltar e escrever mais um capítulo bonito, com um final ainda melhor” disse ao portal “ge”.

