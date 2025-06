Allan: ‘O que tinha que comemorar já foi feito’

O Botafogo chocou o planeta ao vencer o Paris Saint-Germain por 1 a 0, na quinta-feira (19), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo B do Super Mundial da Fifa. No entanto, a façanha histórica do Glorioso já ficou no passado. É o que prega o volante Allan, titular naquele dia inesquecível para jogadores, funcionários e torcedores do Mais Tradicional.

Allan pede, então, em entrevista à “Botafogo TV”, o time focado no Atlético de Madrid, adversário desta segunda-feira (23), no mesmo palco do embate contra os franceses, pela terceira jornada da chave na competição internacional. O Glorioso precisa de apenas um empate para confirmar a primeira colocação e passar para as oitavas de final.

“Já deixamos para trás o jogo passado, o que tinha que comemorar já foi feito. Sabemos que o Atlético de Madrid é um clube mundialmente conhecido, tem jogadores incríveis e de qualidade, temos que nos preparar da melhor maneira possível, ter os pés no chão, para que possamos chegar dentro de campo e fazer um grande jogo novamente, uma grande apresentação”, colocou o volante alvinegro.

O volante destaca o ótimo ambiente no Botafogo e festeja o grande desempenho coletivo da equipe.

“Um misto de sensações incríveis, de poder estar dentro de campo e poder representar o torcedor botafoguense, mas também, olhando um pouquinho do lado de fora, depois que eu saí do jogo, ver a entrega dos meus companheiros. Sem dúvida, o torcedor botafoguense está muito orgulhoso dos jogadores”, completou Allan.

