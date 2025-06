Flamengo estipula preço mínimo para vender Wesley

O lateral-direito Wesley, do Flamengo, chama a atenção de clubes europeus desde o fim da temporada passada. O assédio vem aumentando durante a participação do Rubro-Negro no Mundial de Clubes. Por isso, o diretor José Boto foi questionado sobre uma possível venda do atleta. Ele, então, sugeriu os valores.

Na Itália, Milan e Juventus surgem como interessados no jogador do Mengão. A negociação pode atingir 30 milhões de euros (R$ 190 milhões, na cotação atual), valor mencionado pelo dirigente do Flamengo. Boto também demonstrou interesse no atacante sérvio Dušan Vlahovi?, atualmente na equipe de Turim.

“Oficialmente, não há nada com a Itália, embora, não oficialmente… Mas 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) não são suficientes, pelo que ouvi, para comprá-lo. Pelo menos 30. Wesley está pronto para a Europa. Ele é um grande talento. Veremos depois da Copa do Mundo, mas não somos obrigados a vendê-lo”, afirmou o dirigente à imprensa italiana.

Para o Mundial de Clubes, o Flamengo foi ao mercado e contratou Jorginho. O volante teve impacto imediato e excelente desempenho nas duas partidas do torneio, principalmente contra o Chelsea, sua ex-equipe. Boto também falou sobre o atleta:

“Tentamos contratá-lo já em janeiro, tocando suas emoções: ele nasceu no Brasil, mas, na verdade, nunca havia jogado lá. Para nós, é importante pela mentalidade e forma de trabalhar. Ele, Danilo e Alex Sandro também influenciam positivamente o resto da equipe”, concluiu Boto.

