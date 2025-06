Manchester United inicia reformulação e deve se desfazer de nomes importantes

A reformulação do Manchester United para a temporada 2025/26 já começou e o técnico Rúben Amorim deixou claro que alguns nomes importantes não fazem parte de seus planos. De acordo com informações da imprensa inglesa, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho e Antony não vão participar da pré-temporada do clube nos Estados Unidos.

LEIA MAIS: Guardiola minimiza título do Mundial: ‘Não compensa a temporada ruim’

Rashford foi emprestado ao Aston Villa em janeiro, após Amorim avaliar que o atacante não vinha se dedicando como o esperado nos treinos. O jogador busca agora um novo clube que dispute a Champions. Segundo a imprensa inglesa, o Barcelona está de olho na situação.

Sancho, que passou a última temporada emprestado ao Chelsea após um atrito público com o ex-treinador Erik ten Hag, chegou a negociar uma transferência em definitivo, mas as conversas travaram devido ao alto salário.

Já Antony, contratado por 100 milhões de euros em 2022, teve um bom desempenho no Betis, onde estava emprestado, e ajudou o time a chegar à final da Liga Conferência. Mesmo assim, o United está disposto a negociar o brasileiro, mesmo que isso signifique aceitar um prejuízo financeiro.

Garnacho, de 20 anos, marcou sete gols em 51 partidas na última temporada entre Premier League e Liga Europa. Apesar do interesse do Chelsea em janeiro, a negociação não foi adiante.

A ideia do clube é vender os quatro jogadores ainda no início da janela de verão. Caso não consigam uma transferência, eles deverão seguir treinando separadamente, longe do grupo principal.

Planejamento do Manchester United

Amorim quer montar o elenco com jogadores que se encaixem em sua filosofia e estejam totalmente comprometidos com o projeto. O técnico também pretende trabalhar com um grupo mais enxuto e focado, capaz de manter intensidade durante toda a temporada.

A reconstrução do setor ofensivo já está em andamento. O United contratou Matheus Cunha, do Wolverhampton, e está perto de fechar com o ponta Bryan Mbeumo, do Brentford, um dos nomes de confiança do treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.