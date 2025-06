Seleção Brasileira feminina se apresenta em Grenoble para enfrentar a França

Neste domingo (22), as jogadoras da Seleção Brasileira feminina se apresentaram em Aix-les-Bains, na região da Saboia, na França. A equipe iniciou os preparativos para enfrentar as francesas em amistoso do próximo sábado (27), no Estádio dos Alpes, em Grenoble.

Um grupo com sete atletas chegou primeiro à França. Se apresentaram no início da tarde as seguintes futebolistas: Angelina, Marta, Ary Borges, Antonia, Yasmim, Kerolin e Gabi Portilho. Em seguida, chegaram Camila, Isa Haas, Cláudia, Tarciane, Ana Vitória, Gio, Luany e, por fim, Lorena.

As jogadoras que disputaram a quarta rodada do Campeonato Paulista ainda não viajaram. Elas embarcarão rumo à França após defenderem seus clubes. Fátima Dutra, Fê Palermo e Amanda Gutierres devem se apresentar na tarde desta segunda-feira (23). O técnico Arthur Elias contará com o elenco completo apenas na terça, quando Kaká, Dudinha, Duda Sampaio, Jhonson e Mariza se juntarão ao grupo.

Contudo, mesmo com ausências, a preparação começará na segunda-feira, sempre às 18h30 no horário local. A equipe treinará no Estádio Jacques Forestier. Na véspera da partida contra a França, fará o reconhecimento do gramado no Stade des Alpes, em Grenoble, no último treino antes do amistoso.

O jogo serve, portanto, como preparativo para a Copa América, que será disputada entre 12 de julho a 2 de agosto, em Quito, no Equador.

