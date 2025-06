Juventus vence o Wydad e chega às oitavas do Mundial de Clubes

Pouco mencionada, a Juventus vai comendo pelas beiradas no Super Mundial de Clubes da Fifa. Com forte inclinação ofensiva, a Velha Senhora se classificou para as oitavas de final por antecipação ao derrotar o Wydad por 4 a 1, neste domingo (22), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo G da competição.

A Juve, com seis pontos, só pode ser ultrapassada pelo Manchester City. Os times vão definir a classificação do grupo na quinta-feira (26), no Camping World Stadium, em Orlando. Já o Wydad, na mesma data, vai encontrar o Al Ain na última jornada da chave, no Buzzard Point, em Washington.

Juventus ameaça golear, mas para

A Velha Senhora começou o jogo com muita imposição, pressão sobre a saída de bola adversária e roubos no campo de ataque. Assim, não demorou a sair na frente. Yildiz tabelou com Thuram e finalizou rasteiro. Boutouil meteu o pé, desviou e levou para casa o gol contra. Pouco depois, Yildiz não precisou da ajuda de ninguém. O turco enfiou um porrete e estufou a rede adversária. A Juventus parecia que golearia fácil. Mas Lorch recolocou os africanos na partida, com um lindo gol por cobertura. A partida, ali, perdeu um pouco da intensidade.

Marroquinhos têm alma, mas falta futebol

O Wydad tentou surpreender a Juventus com algumas mudanças, sinalizando que poderia disputar a partida com mais ambição. Porém, a teoria é diferente da prática. A equipe italiana voltou a ser mais incisiva até matar o jogo de vez. Muani entregou a bola para Yildiz. Habilidoso, o garoto tirou a defesa adversária para dançar e bateu no cantinho. No fim, de pênalti, Vlahovic deu números finais ao embate. Não havia forma de o time marroquino ameaçar a Velha Senhora.

JUVENTUS 4×1 WYDAD

Mundial de Clubes 2025 – Grupo G – 2ª rodada

Data-Hora: 22/6/2025, domingo, 13h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Gols: Boutouil (contra), 5’/2ºT (1-0); Yildiz, 16’/1ºT (1-0); Lorch, 24’/1ºT (2-1); Yildiz, 23’/2ºT (3-1); Vlahovic, 48’/2ºT (4-1)

JUVENTUS: Di Gregório; Kalulu, Savona, Kelly e Costa; McKennie (Koopmeiners, Intervalo), Thuram e Cambiasso (Locatelli, 27’/2ºT); Conceição (González, 26’/2ºT), Muani (Vlahovic, 26’/2ºT) e Yildiz (Gatti, 39’/2ºT). Técnico: Igor Tudor

WYDAD: Benabid; Moufi, Meijers (Mawlimu, Intervalo), Ferreira, Boutouil (Harkass, 32’/2ºT) e Moufid; Amrabat, Zemraoui (Mailula, 32’/2ºT), Mourabik e Lorch; Obeng (Al Somah, Intervalo). Técnico: Amine Benhachem

Árbitro: Said Martinez (HON)

Auxiliares: Walter Lopez (HON) e Christian Ramirez (HON)

VAR: Erick Miranda (MEX)

Cartão Amarelo: Thuram (JUV); Ferreira (WYD)

Cartão Vermelho:

