Leverkusen fecha acordo por jovem zagueiro do Liverpool

Mesmo sem ainda ter sido oficializado, o Bayer Leverkusen já acertou o substituto para o zagueiro Jonathan Tah, que se transferiu para o Bayern de Munique. Jarell Quansah, de 22 anos, que atua pela seleção sub-21 da Inglaterra e está no Liverpool desde os 5 anos. De acordo com a imprensa inglesa, o clube aceitará vender o jogador por 35 milhões de euros (R$ 224 milhões), com possibilidade de até 6 milhões de euros em bônus.

O defensor, natural de Warrington, perto de Liverpool, assinou contrato com o Leverkusen até 2030. No acordo, há ainda uma cláusula que permite ao Liverpool recomprar o atleta no futuro, tendo alguma participação sobre seu destino.

Recentemente, o Bayer também negociou Florian Wirtz com o Liverpool, numa transferência que ultrapassou 137 milhões de euros (R$ 876,8 milhões) com bônus.

No último fim de semana, Quansah jogou pela Inglaterra sub-21 contra a Espanha. Porém, ele cometeu o pênalti que resultou no gol da seleção espanhola, que venceu por 3 a 1 e eliminou os ingleses.

