Mbappé melhora e pode reforçar o Real Madrid na próxima fase do Mundial

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, demonstrou otimismo em relação à recuperação de Kylian Mbappé, que se recupera após ter sido hospitalizado. Em entrevista coletiva antes da partida contra o Pachuca, do México, neste domingo (22), ele falou sobre a evolução do craque francês e projetou a presença do atacante na sequência do Mundial de Clubes.

“O Mbappé está melhor a cada dia. Saiu do hospital há dois dias e segue em recuperação. Estamos cada vez mais otimistas sobre a possibilidade de ele jogar contra o Salzburg”, disse Alonso.

Na ausência de Mbappé, Gonzalo García foi o titular no jogo de estreia e agradou ao comandante.

“O Gonzalo foi muito bem na estreia”, elogiou o treinador.

Além de Mbappé, Xabi também comentou a situação de outros jogadores importantes do elenco. Vini Jr, por exemplo, está 100% e deve ser peça fundamental já contra o Pachuca.

“Não acho que o Vini precise ser recuperado. Mas, ele está bem. Quando se diverte jogando, ajuda muito o time. Mas, espero que amanhã seja decisivo, e certamente será ao longo da temporada.”

Além disso, outro reforço confirmado é o zagueiro Rüdiger, liberado pelo departamento médico e está à disposição para a partida.

“O Rüdiger está relacionado. Será uma peça importante para a equipe.”

Xabi Alonso analisa duelo contra o Pachuca

Sobre o confronto contra os mexicanos, Alonso espera uma partida equilibrada e elogiou o treinador rival.

“Esperamos um jogo intenso e muito importante contra um bom adversário. Além disso, o técnico deles, Jaime Lozano, tem uma carreira admirável. Queremos fazer uma boa partida e vencer, ainda mais em um torneio tão curto.”

“A ideia é apresentar um jogo mais completo, tanto com a bola quanto sem ela. Tivemos cinco treinos e uma partida, mas o calendário exige que a gente jogue bem”, completou.

O técnico também destacou que o foco do clube está totalmente voltado para o Mundial e que não pensa, por enquanto, em reforços para o meio-campo.

“Agora não pensamos nisso. Estamos totalmente concentrados no Mundial de Clubes. Vamos avaliar esse assunto mais para frente.”

