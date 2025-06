Presidente do Santos confirma negociação por Igor Vinícius, do São Paulo

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, falou sobre a negociação por Igor Vinícius, lateral-direito do São Paulo. De acordo com o mandatário, existe uma conversa com a diretoria do Tricolor, no entanto, a negociação não está fechada. Ele também evitou falar sobre o interesse em Mayke, do Palmeiras.

“Há um entendimento entre as diretorias sobre o Igor Vinicius. Mas ainda não há um desfecho final sobre o jogador (…) Gosto de mostrar transparência, sinceridade, mas o Palmeiras disputa um campeonato importante. Prefiro não responder essa pergunta nesse momento”, disse disse em entrevista à Radio Bandeirantes.

Igor Vinícius, de 28 anos, tem contrato com o São Paulo até o fim da temporada. Assim, com a chegada do Hernan Crespo no comando da equipe, a situação do jogador pode mudar. Novo técnico e comissão avaliam o futuro do lateral. Na temporada, ele atuou em 14 partidas e contribuiu com uma assistência entre Paulistão, Série A e Libertadores.

Vale ressaltar, portanto, que o lateral tem a aprovação do técnico Cleber Xavier, do executivo Alexandre Mattos e do setor de análise de mercado. Todos entenderam que é uma boa negociação. Assim, ele chegaria na Vila Belmiro para disputar posição com JP Chermont e Aderlan.

Revelado pelo Peixe, Igor Vinícius também tem passagens pelo Ituano e Ponte Preta. Ele chegou ao São Paulo em 2020, quando foi comprado em definitivo. Pelo Tricolor, portanto, são 214 partidas, sete gols e 23 assistências.

