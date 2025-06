Tragédia na Argélia deixa três mortos e 81 feridos após jogo do MC Alger

O MIneistperio da Saúde da Argélia divulgaram neste domingo que três pessoas morreram e 81 ficaram feridas após a queda de uma barreira metálica na arquibancada superior do Estádio 5 de Julho, em Argel, neste sábado (21). O acidente aconteceu logo após o fim do jogo entre Mouloudia Club d’Alger (MC Alger), campeão argelino pela segunda temporada consecutiva, e o NC Magra.

De acordo com o jornal ‘El Khabar’, uma multidão de torcedores avançou em direção à grade, que acabou cedendo. Com isso, vários fãs que estavam na parte de cima da arquibancada despencaram para a inferior, causando a tragédia.

O estádio estava lotado para a última rodada do campeonato argelino. A partida terminou em 0 a 0, e o MC Alger já havia garantido o título com antecedência. A cerimônia de entrega da taça foi cancelada logo após o acidente.

Em comunicado divulgado no Facebook, o Ministério da Saúde informou:

“O hospital universitário de Beni Messous recebeu 38 feridos, e foram confirmadas três mortes.”

Na mesma nota, a pasta detalhou que:

“O hospital Ben Aknoun recebeu outros 27 feridos, enquanto o hospital Bab El Oued atendeu mais 16.”

Inicialmente, a Defesa Civil havia divulgado somente uma morte no local do acidente. No entanto, duas vítimas morreram mais tarde, devido à gravidade dos ferimentos sofridos na queda.

Presidente da Argélia se manifesta

O presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, manifestou pesar pela tragédia em publicação na rede ‘X’ (antigo Twitter), e desejou rápida recuperação aos feridos.

“Recebemos com grande tristeza e dor a notícia da morte de nosso torcedor Younes Amguzzi, que caiu da arquibancada superior”, publicou também o MC Alger em sua conta no Instagram. O clube ainda não se pronunciou sobre as outras vítimas.

Além disso, o canal ‘El Heddaf TV’ compartilhou um vídeo nas redes sociais que mostra o momento em que parte da grade cede e despenca sobre os torcedores na arquibancada de baixo.

Dessa maneira, os feridos acabaram sendo levados para diferentes hospitais da cidade. Assim, em solidariedade, jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes do MC Alger foram doar sangue. Em sinal de luto, a cerimônia de entrega da taça acabou sendo adiada.

A confusão começou depois do apito final, quando torcedores invadiram a área próxima à grade para comemorar o título, momento em que a estrutura metálica não suportou a pressão.

