Real Madrid bate o Pachuca e vence a primeira no Mundial de Clubes

O Real Madrid venceu a primeira partida no Mundial de Clubes. Neste domingo (22), o clube merengue, mesmo com a expulsão de Asencio logo aos sete minutos de jogo, bateu o Pachuca por 3 a 1, no Bank of America Stadium, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Este é o primeiro triunfo do time, válido pela segunda rodada do Grupo H. Arda Güler e Bellingham, ainda no primeiro tempo, e Valverde, na segunda etapa, marcaram os gols da vitória. Pelo lado dos mexicanos, o volante Montiel descontou.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo H. Contudo, RB Salzburg e Ah-Hial ainda se enfrentam na rodada e podem mudar o cenário. No momento, o time austríaco está na segunda posição, com três pontos, enquanto os sauditas aparecem em terceiro, com um ponto.

Além disso, o duelo deste domingo marcou o reencontro entre Real Madrid e Pachuca, que disputaram o Intercontinental há poucos meses. Em dezembro de 2024, as duas equipes decidiram o troféu depois que o time mexicano venceu o Botafogo na semifinal. Na grande decisão, a equipe espanhola venceu por 3 a 0, com gols de Mbappé, Rodrygo e Vini Jr.

O jogo

A partida começou movimentada e, logo aos dois minutos, Rondón teve uma boa chance para o time mexicano abrir o placar. Pouco depois, aos sete, Asencio cometeu uma falta ao segurar o adversário durante um lançamento, sendo expulso. Assim, o Pachuca manteve a pressão e criou boas oportunidades, mas após a pausa para hidratação, o Real Madrid conseguiu marcar com Bellingham e ainda ampliou com Arda Güler.

Na volta do intervalo, o Pachuca tentou mudar a postura e levou perigo com finalização de Bryan González, defendida por Courtois. O goleiro belga apareceu novamente em finalização de John Kennedy e impediu a reação dos mexicanos. Assim, após algumas alterações, o Real Madrid assumiu o controle da partida e assumiu a posse de bola. O Pachuca não conseguiu reagir e o time merengue fechou a vitória com um golaço de Valverde. Aos 24 minutos, o uruguaio completou uma bela jogada coletiva. Porém, aos 34, Montiel finalizou, a bola desviou em Tchouaméni e matou Coutois. Dessa maneira, os mexicanos descontaram e o placar de 3 a 1 prevaleceu até o apito final.

REAL MADRID 3X1 PACHUCA

Mundial de Clubes – Grupo H – 2ª rodada

Data e horário: 22/6/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (USA)

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Rüdiger, aos 32’/2T), Huijsen, Asensio e Fran Garcia; Tchouaméni, Valverde e Bellingham (Ceballos, aos 14’/2T); Arda Guller (Modric, aos 13’/2T), Gonzalo García e Vini Jr (Muñoz, aos 40’/2T). Técnico: Xabi Alonso

PACHUCA: Moreno; Rodríguez (Javier López, aos 15’/2T), Pereira, Bauermann e González; Bautista, Palavecino (Víctor Guzmán, aos 26’/2T) e Montiel; Kenedy (Carlos Sánchez, aos 15’/2T), Rondón e Domínguez. Técnico: Jaime Lozano

Gols: Bellingham, aos 34’/2T (1-0); Arda Güler, aos 42’/2T (2-0); Valverde, aos 24’/2T (3-0); Montiel, aos 34’/2T (3-1)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)

VAR: Não divulgado

Cartões amarelos: Palavecino (PAC)

Cartão vermelho: Asencio (7’/2T)

