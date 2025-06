Com gols no fim, Atlético Goianiense vence Volta Redonda pela Série B

O Atlético Goianiense venceu o Volta Redonda por 2 a 0 na tarde deste domingo (22), no Antônio Accioly, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os gols foram marcados por Caio Dantas e Sandro Lima.

Dessa forma, o Dragão somou três pontos, chegou aos 18 e subiu para a 10ª posição. Por outro lado, o Voltaço, não pontuou, permaneceu com 11 pontos e está na 17ª colocação, a primeira da zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, as equipes pouco produziram e os goleiros quase não trabalharam. Aos 24 minutos, o Atlético teve a melhor chance com Alejo Cruz de cabeça. Enquanto aos 33, Ítalo desperdiçou uma oportunidade pelo Volta Redonda.

As equipes no segundo tempo também tiveram mais oportunidades depois dos 20 minutos. O Voltaço chegou com MV, em um contra-ataque aos 25, mas ele finalizou para fora do gol.

Por outro lado, o Dragão teve duas chances seguidas, com Kauan e Frederico Martínez – duas vezes, mas Jean Drosny fez boas defesas. No entanto, aos 42 minutos, após cruzamento de Robert, Caio Dantas cabeceou, superou o goleiro e abriu o placar para os donos da casa. Já aos 52, Sandro Lima recebeu na entrada da área, finalizou e ampliou o placar.

O próximo compromisso do Atlético Goianiense é no sábado (28), contra o Vila Nova, às 16h (de Brasília) no OBA. Por outro lado, o Volta Redonda recebe o Operário, no domingo (29), às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira. As partidas, portanto, serão válidas pela 14ª rodada da Série B.

Jogos da 13ª rodada da Série B

Sexta-feira (20)

Botafogo-SP 1×0 Chapecoense

América-MG 1×1 Criciúma

Sábado (21)

Avaí 1×2 Athletico-PR

Remo 0x1 Paysandu

Ferroviária 1×0 CRB

Domingo (22)

Coritiba 2×0 Cuiabá

Atlético-GO 2×0 Volta Redonda

Amazonas x Vila Nova — 18h

Segunda (23)

Operário x Novorizontino — 19h

Goiás x Athletic — 21h

