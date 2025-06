Inter pode lucrar R$ 44 milhões em negociação de Johnny no futebol espanhol

O Internacional está de olho na negociação entre Atlético de Madrid e Betis envolvendo o volante Johnny. Afinal, o Colorado pode receber receber entre R$ 30 e R$ 44 milhões nesta transferência.

Atualmente no Betis, o Atlético de Madrid quer contratar o volante de 23 anos para a próxima temporada. Dessa forma, o clube espanhol pretende chegar até os 30 milhões de euros na negociação (R$ 190 milhões) . No entanto, o time de Sevilla pede 40 milhões de euros (R$ 253 milhões) para liberar o jogador em definitivo. O valor leva em consideração um percentual para repassar ao Inter e outra ao Tottenham, da Inglaterra.

Assim, o Internacional tem direito a 20% de plus-valia, que é o lucro obtido pelo Betis com o jogador. O clube espanhol comprou Johnny no final de 2023 por 6 milhões de euros (R$ 38milhões). Por outro lado, a parte do Tottenham é referente à prioridade de compra, estabelecida quando o meia argentino Lo Celso chegou ao Betis, em agosto de 2024.

Vale ressaltar, portanto, que apesar do clube inglês ter essa prioridade, o contato do técnico Diego Simeone pesou na vontade do jogador em se transferir para o Atlético de Madrid. As negociações devem finalizar na próxima semana.

Dessa forma, caso a venda seja pelo valor que o Betis pretende, o Colorado vai receber 6,8 milhões de euros, ou seja, R$ 44 milhões pela cotação atual. No entanto, se a negociação fechar no valor que o Atlético de Madrid deseja, o clube gaúcho vai receber 4,8 milhões de euros, cerca de R$ 31 milhões.

Johnny soma 65 partidas, com cinco gols e três assistências, ou seja, oito contribuições diretas para gols, desde que chegou na Espanha.

