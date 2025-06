Goiás x Athletic: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Goiás e Athletic se enfrentam nesta segunda-feira (23), no Hailé Pinheiro, às 21h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida, portanto, marca o encontro do líder e o lanterna da competição. Com 26 pontos, o Esmeraldino está na primeira colocação, enquanto o clube mineiro soma 9 pontos, na última posição.

LEIA MAIS: Em jogo com lance inusitado, Coritiba bate Cuiabá em duelo pela Série B

Onde assistir

A partida entre Goiás e Athletic terá transmissão na ESPN (TV fechada) e também no Disney+ (streaming).

Como chega o Goiás

O Goiás vem de uma derrota por 2 a 0 para o CRB fora de casa. Dessa forma, viu a vantagem na liderança diminuir e busca voltar a vencer na competição para seguir na ponta da tabela. Com 26 pontos, o Esmeraldino portanto tem oito vitórias, dois empates e duas derrotas na competição.

A dúvida do técnico Vagner Mancini estána defesa: Baldória e Gonzalo Freitas disputam a vaga.

Como chega o Athletic

Por outro lado, após vencer o Operário-PR por 2 a 1 em casa na última rodada, o clube mineiro busca a segunda vitória consecutiva na competição para deixar a lanterna. Aliás, o Esquadrão de Aço está na 20° posição, com nove pontos somados, de três vitórias, até o momento.

No Athletic, o técnico Rui Duarte ainda estuda se começa com David Braga ou Diego Fumaça nomeio de campo. O treinador português assumiu há duas semanas na vaga do demitido Roger Silva.

GOIÁS X ATHLETIC

Série B do Brasileiro – 13ª rodada

Data e horário: 23/6/2025, segunda-feira, 21h (de Brasília)

Local: Hailé Pinheiro, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Titi, Baldória (Gonzalo Freitas), Lucas Lovat; Marcão, Juninho, Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon, Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini

ATHLETIC: Jefferson; Douglas Silva, Alex, Sidimar, Gelado; Martinez, Amorim, David Braga (Diego Fumaça); Max, Neto Costa, Yuri Silva. Técnico: Rui Duarte

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Auxiliares: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.