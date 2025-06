Abel destaca oportunidade de enfrentar Messi e descarta atenção exclusiva no craque

Abel Ferreira ressaltou as outras peças importantes do Inter Miami e confirmou uma ausência - (crédito: Foto: Reprodução/Palmeiras TV)

O Palmeiras vai em busca da classificação para a próxima fase do Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira (23), o Verdão encara o Inter Miami, na última rodada da fase de grupos do torneio, e garante sua vaga nas quartas de final com apenas um empate.

Sem dúvidas, a grande atenção do jogo é a presença do craque Lionel Messi. Um dos melhores jogadores do século é a estrela do Inter Miami e para Abel o Palmeiras deve aproveitar a oportunidade de enfrentar o argentino e também destacou o trabalho feito pelo adversário.

“Acho que nós temos que olhar isso como uma oportunidade, como um desafio, jogar com uma das maiores figuras da história do futebol. Apesar de estar com 16 ou 17 anos (carreira), mas está lá. É uma oportunidade para nós, não só de enfrentar o Messi, mas uma equipe que tem pouco tempo, mas tem muita ambição e quer, seguramente, crescer ao longos do anos”, ressaltou.

Apesar de enfatizar a presença de Messi, o treinador descartou a possibilidade de fazer um trabalho focado exclusivamente no argentino. Abel sabe que o craque pode fazer a diferença, mas recordou que o Inter Miami possui outros jogadores de qualidade.

“Não preparamos o jogo só pensando em um jogador só, porque acredito que o todo é maior do que a soma das partes. Um jogador como ele pode fazer a diferença, como ele fez no último jogo contra o Porto. Mas aí é competência, quem marca tem competência em cima de quem defende. Dentro desse jogo temos várias figuras, não só o Messi, temos o Busquets, o Suárez, que vocês conhecem bem. Então é mais um desafio e mais uma oportunidade”, afirmou.

Desfalque confirmado

O português também confirmou que Aníbal Moreno está de fora do confronto desta segunda. O argentino está com um edema na coxa direita e o clube prioriza o trabalho de recuperação para os próximos jogos. Em seu lugar, deve entrar Emiliano Martínez, que recebeu elogios de Abel.

“Ele não vai conseguir jogar, infelizmente. Talvez a gente consiga recuperar ele para o próximo jogo, o Emiliano é uma das opções que nós temos para a centro-esquerda. São dois jogadores que, sobretudo neste começo de temporada, tem aparecido muito bem. A única coisa que tenho certeza é que quem vai jogar vai jogar porque quer jogar muito”, pontuou.

Jogadores pendurados

Um dos componentes que preocupam o Palmeiras é a quantidade de jogadores que entram em campo pendurados contra o Inter Miami. Como no Mundial dois cartões amarelos suspendem, o time pode ter desfalques em um possível duelo de oitavas de final. Além do próprio Abel Ferreira, estão na lista Gustavo Gómez, Giay, Richard Ríos, Piquerez, Raphael Veiga e Felipe Anderson. Apesar da atenção no assunto, o treinador nega que esse será o foco do time, que ainda busca garantir a classificação.

“Não posso pensar assim, temos um foco muito grande que é ganhar o jogo e para estar na próxima fase. Isso são detalhes que vêm a seguir e essa não é nossa prioridade, eu não posso pensar um jogo, sem deixar o jogo. E se, por algum motivo, algum de nós levar amarelo, nós temos jogadores do clube, com capacidade, para fazer esse reposicionamento. Não falei nesse assunto, esse não é nosso objetivo, se não jogar esses jogadores irão jogar outros”, enfatizou.

