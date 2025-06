Al-Hilal e Red Bull Sazlburg não saem do zero pelo Grupo H do Mundial

Na noite deste domingo, 22/6, no Audi Field, em Washington, Al-Hilal e Red Bull Salzburg ficaram no 0 a 0. O jogo teve um primeiro tempo movimentado e uma etapa final, depois dos 25 minutos, bem sonolenta. No fim, resultado justo neste jogo pelo Grupo H.

Com este empate, o RB Salzburg chega aos quatro pontos, em segundo lugar. Tem os mesmos quatro do Real Madrid, que está com melhor saldo (2 a 1). O Al-Hilal tem dois pontos. O grupo se completa com o eliminado Pachuca, com zero, e que perdeu por 3 a 1 para os Merengues também neste domingo.

Assim, na última rodada, na quinta-feira, às 22h (de Brasília), o Al-Hilal enfrentará o eliminado Pachuca, em Nashville, e tem de vencer para buscar a vaga. Mas ainda dependerá do resultado de Real Madrid x Salzburg, que jogarão na Filadélfia e já sabem: quem vencer avança. Contudo, se der empate, o Real Madrid se garante. Porém, a vaga 2 (caso o Hilal vença) vai ser decidida no número de gols do empate entre Real e Salzburg.

Como foi o empate entre Red Bull Salzburg e Al-Hilal

O primeiro tempo foi marcado por equilíbrio, mas com o Al-Hilal impondo um toque de bola mais qualificado, buscando avanços com seu astro Salem Al-Nasser e o lateral-direito Cancelo. O Salzburg, jogando muito com Baidoo pela esquerda, teve sua melhor chance em chute de Onisiwo, defendido por Bono. Mas o Hilal teve a melhor oportunidade com um chute de Marcos Leonardo, abafado pela zaga quando o ex-Santos se preparava para marcar.

No segundo tempo, aos três minutos, surgiu a primeira chance de ouro. Após escanteio pela esquerda, o Red Bull teve duas oportunidades em sequência para marcar. No primeiro lance, após chute mascado de Baidoo, a bola ficou livre na pequena área para Mellberg, que entrou no intervalo, mas Bono fez um milagre com defesa parcial. Na sobra, Dene chutou, e Koulibaly salvou em cima da linha.

A resposta do Hilal veio com Malcolm, num chute que tirou tinta da trave esquerda do Salzburg, aos dez minutos. Depois dos 25 minutos, o jogo caiu muito em qualidade e ofensividade, com os times satisfeitos com o empate sem gols que os mantém com chances de classificação para as oitavas.

RED BULL SALZBURG 0X0 AL HILAL

Mundial de Clubes 2025 – Grupo H – 2ª rodada

Data-Hora: 22/6/2025, domingo, 19h (de Brasília)

Local: Audi Field, Washington (EUA)

RED BULL SALZBURG: Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Ramussen e Kratzig; Bidstrup e Diabaté (Mellberg, Intervalo), Nene Dorgeles(Kjaegaarden, 32’/2ºT) e Gloukh (Kitano, 20’/2ºT); Onisiwo (Daghim,20’/2ºT) e Baidoo (Vertessen, 32’/2ºT). Técnico: Thomas Letsch

AL HILAL: Bono; João Cancelo (Al-Yami, 35’/2ºT), Tambakti (Lajami, 43’/2ºT), Koulibaly e Renan Lodi (Al-Harbi, 43’/2ºT); Ruben Neves e Nasser Al-Dawsari (Juwayr, 41’/2ºT); Malcolm (Kanno, 22’/2ºT), Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (BRA)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Cartões amarelos: Diabaté, Kitano (SAL)

