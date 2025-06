Palmeiras realiza reconhecimento de gramado e tem desfalque confirmado

Abel Fereira no gramado que receberá o duelo contra o Inter Miami - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras já chegou em Miami para o duelo contra o Inter Miami, nesta segunda-feira (23), pela terceira rodada do Mundial de Clubes. Depois de fechar a preparação em Greesboro, o elenco alviverde viajou para a Flórida e já realizou o reconhecimento do gramado do Hard Rock Stadium.

Para o confronto Palmeiras tem uma baixa confirmado. Abel Ferreira informou que Aníbal Moreno está de fora do jogo desta segunda. O argentino está com um edema na coxa direita e o clube prioriza o trabalho de recuperação para as próximas partidas. Em seu lugar, deve entrar Emiliano Martínez, que recebeu elogios de Abel.

“Ele não vai conseguir jogar, infelizmente. Talvez a gente consiga recuperar ele para o próximo jogo, o Emiliano é uma das opções que nós temos para a centro-esquerda. São dois jogadores que, sobretudo neste começo de temporada, tem aparecido muito bem. A única coisa que tenho certeza é que quem vai jogar vai jogar porque quer jogar muito”, pontuou.

Jogadores pendurados no Palmeiras

Um dos componentes que preocupam o Palmeiras é a quantidade de jogadores que entram em campo pendurados contra o Inter Miami. Além do próprio Abel Ferreira, estão na lista Gustavo Gómez, Giay, Richard Ríos, Piquerez, Raphael Veiga e Felipe Anderson. Apesar da atenção no assunto, o treinador nega que esse será o foco do time, que ainda busca garantir a classificação.

“Não posso pensar assim, temos um foco muito grande que é ganhar o jogo e para estar na próxima fase. Isso são detalhes que vêm a seguir e essa não é nossa prioridade, eu não posso pensar um jogo, sem deixar o jogo. E se, por algum motivo, algum de nós levar amarelo, nós temos jogadores do clube, com capacidade, para fazer esse reposicionamento. Não falei nesse assunto, esse não é nosso objetivo, se não jogar esses jogadores irão jogar outros”, enfatizou.

