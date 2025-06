Sócio número 1 do Real Madrid morre, e clube presta homenagem

O Real Madrid fez uma homenagem a Sergio Nieto na partida contra o Pachuca pelo Mundial de Clubes. Ele foi o primeiro sócio torcedor do clube espanhol e morreu neste domingo (22). Dessa forma, o Real Madrid resolveu fazer uma homenagem ’em cima da hora’ e os jogadores utilizaram braçadeiras pretas.

Aliás, o clube merengue anunciou o falecimento Sergio Nieto Díaz Albo aos 100 anos, horas antes da partida. As causas ainda não foram reveladas, mas nos últimos dias, se sentia um pouco mais cansado do que o normal.

“O Real Madrid, seu presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento de Sergio Nieto Díaz Albo, o principal membro do Real Madrid. Desejamos expressar nossas condolências e simpatia à família, entes queridos e a todos os fãs do Real Madrid. Sergio, torcedor do Real Madrid por 93 anos, desde 1º de dezembro de 1932, faleceu aos 100 anos. Que ele descanse em paz”, comunicou o clube.

Sergio foi o primeiro sócio da história do Real. Ele se filiou ao clube no dia 1 de dezembro de 1955. Aliás, ele tinha presença assídua no Chamartín (primeiro estádio merengue) e, posteriormente, no Santiago Bernabéu. Aliás, em setembro do ano passado, quando Nieto completou 100 anos, ele foi presentado pelo clube espanhol com uma camisa personalizada, com seu nome e o número 1.

Real Madrid vence Pachuca

O Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 1 no Charlotte neste domingo (22), pela segunda rodada do Grupo H no Mundial de Clubes. Apesar do placar favorável, o clube espanhol atuou com um jogador a menos desde os seis minutos do primeiro tempo, pois Asencio foi expulso com vermelho direto após uma falta em Rondón.

Aos 34 minutos, Bellingham abriu o placar para o clube merengue. Minutos depois, Güler ampliou e no segundo tempo, Valverde marcou o terceiro do Real. Aos 34, Montiel descontou para o Pachuca.

Dessa forma, com o resultado, o clube espanhol chegou aos 4 pontos e está na primeira posição do grupo – podendo ainda ser ultrapassado nesta rodada. No próximo jogo, enfrenta o RB Salzburg em busca da classificação para as oitavas de final. O confronto, portanto, será na quinta-feira (22), às 22h (de Brasília), na Filadélfia.

