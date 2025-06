Jogadores do Palmeiras comentam sobre a expectativa para enfrentar Messi

O Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira (24), para definir sua classificação no Mundial de Clubes. O duelo contra o Inter Miami não é apenas esperado por conta do encerramento da fase de grupos, mas também pela expectativa para o confronto contra Lionel Messi.

O astro argentino é a grande estrela da equipe da Flórida e o jogador para os alviverdes não tirarem o olho dentro de campo. Por conta disso, o assunto no dia anterior à partida não poderia ser outro e os jogadores tiveram que responder se estão do lado do argentino ou de Cristiano Ronaldo. Vanderlan não se esquivou.

“Não vou me esconder, eu sou team Messi. Desde pequeno eu sempre assisti, sempre gostei muito. Mas dentro de campo tem essas, vocês sabem, está contra a gente, é adversário do Palmeiras. O Messi é um adversário muito difícil de ser marcado, o trabalho coletivo e individual da nossa equipe fará toda diferença”, destacou.

Por outro lado, Lucas Evangelista disse que fica do lado do português. O meia ressaltou a importância que Cristiano tem no mundo do esporte, não apenas do futebol. Entretanto, não deixou de comentar sobre a dificuldade que espera para encarar o argentino.

“Eu sou team Cristiano Ronaldo, pelo profissionalismo dele, a gente sabe do talento que ele tem. Eu acho que ele é um cara que rompeu essa barreira do futebol, é inspiração de todos os esportes, todas as famílias. Mas se eu achar o Messi (em campo), está bom”, brincou.

E o Abel?

O treinador do Palmeiras não ficou de fora dessa. Como esperado, ele escolheu o seu compatriota. Porém, Abel não justificou sua escolha por conta da nacionalidade de CR7, mas por sua preparação para os jogos. Entretanto, também enfatizou o talento de Messi e espera que o argentino não brilhe contra o Verdão.

“Sou Cristiano Ronaldo por tudo. Um tem o talento natural, e o outro tem a preparação e o trabalho. Quando a gente tenta comparar estilos, digo que não sou Federer, sou mais Nadal: tenho que correr, pedalar, não tenho essa criatividade toda. Não só por ser português, mas me vejo mais naquilo que é o Cristiano Ronaldo. Mas tenho que admirar toda a criatividade de um jogador como o Messi. Por isso que o futebol é mágico: podem jogar grandes, pequenos, mais fortes, mais magros… sorte a nossa que ainda conseguimos, no momento, desfrutar do que os dois ainda têm para apresentar. Espero e desejo que corra tudo bem ao Messi, menos amanhã”, pontuou.

