Thunder supera Pacers no jogo 7 e é campeão da NBA após 46 anos

Shai Gilgeous-Alexander brilhou mais uma vez e o Thunder venceu o Pacers para ficar com o título de campeão da NBA - (crédito: Getty Images via AFP)

O troféu da NBA em 2024/25 tem um novo dono. O Oklahoma City Thunder venceu o Indiana Pacers por 103 x 91, neste domingo (22/6), pelo jogo 7 das finais e voltou a ser campeão após 46 anos, a primeira vez desde o fim do antigo Seattle Supersonics. A partida decisiva ficou marcada pela lesão de Tyrese Haliburton ainda no quarto inicial, mas OKC foi soberano nos momentos chave, com brilho do MVP Shai Gilgeous-Alexander, e coroou com o título a temporada dominante como melhor time da liga.

Depois de amargar o vice em 2012 com o Big-3 formado por Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden, o Thunder voltou à glória com outro trio de jovens estrelas. Eleito jogador mais valioso da temporada regular (MVP), Shai foi o cestinha da noite, com 29 pontos e 12 assistências, mantendo a média de mais de 30 pontos na série e ficando com o prêmio de MVP da decisão. Jalen Williams somou mais 20 pontos, enquanto Chet Holmgren teve 18 pontos e 8 rebotes.

“Não parece real. Foram muitas horas, muitos momentos, muitas emoções, noites de descrença, noites que acreditamos. É louco pensar que estamos aqui agora. Esse grupo trabalha para isso, colocamos horas de treino e nós merecemos isso”, disse Shai à TV americana.



Do outro lado, a história de cinema do Pacers teve um capítulo amargo ainda na metade do quarto inicial. Estrela da franquia e autor de bolas decisivas na campanha histórica dos playoffs, Haliburton rompeu o tendão de Aquiles com apenas sete minutos de jogo e caiu aos prantos, precisando sair de quadra carregado. O armador de 25 anos estava jogando no sacrifício após sofrer um problema na panturrilha e somava 9 pontos no confronto, mas o novo problema físico encerrou a participação de um dos favoritos ao prêmio de MVP da série.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ESPN (@espn)

O pai do jogador confirmou a lesão ainda durante a partida e Haliburton foi mais uma vítima entre os astros nos playoffs. Adversários de Indiana ao longo do mata-mata, Damian Lillard, do Milwaukee Bucks, e Jayson Tatum, do Boston Celtics, também romperam o tendão de Aquiles e reacenderam o debate sobre o excesso de jogos na NBA. O mesmo ocorreu com Kevin Durant durante as finais de 2019.

Mesmo sem um dos principais destaques, o Pacers seguiu na briga, especialmente pelos 16 pontos do reserva TJ McConnell, os 25 de Bennedict Mathurin e os 16 de Pascal Siakam. Resiliente, a equipe chegou a liderar até o intervalo, quando estava na frente por 47 x 48. No entanto, o Thunder foi dominante no terceiro quarto, vencendo a parcial por 34 x 20 e abrindo a vantagem suficiente para ter conforto até o estouro final do relógio.

Indiana tentou a virada no último período, mas Oklahoma City não deu chance para o adversário e controlou a partida até o fim para ser campeão da NBA pela primeira vez desde 1979, quando ainda era batizado como Seattle Supersonics.

O título do Thunder encerrou o primeiro jogo 7 em uma final desde 2016, quando o Cleveland Cavaliers de LeBron James bateu o Golden State Warriors de Stephen Curry e companhia. É o segundo título da franquia, enquanto o Pacers somou mais um vice, assim como em 2000.