Renato Paiva: respeito 100%, medo zero do Atlético de Madrid

Renato Paiva comanda o último treino do Botafogo antes do jogo com o Atlético de Madrid - (crédito: Foto: Vitor Silva/ Botafogo)

O Botafogo, de Renato Paiva, tem a vaga praticamente assegurada para a oitavas de final. Apenas não avançaria se o PSG vencer o Seattle Sounders, o que émuito provável, e o time carioca perder por três gols de diferença para o Atlético de Madrid nesta segunda-feira. Além disso, um simples empate garante o primeiro lugar.

Na coletiva pré-jogo para a partida contra o Atlético de Madrid, no fim da noite deste domingo, 22/6, o técnico Renato Paiva, não deu pistas se fará mudanças na equipe ou se manterá a base que venceu o PSG na segunda rodada. Afinal, mesmo ciente de que apenas uma derrota por três ou mais gols eliminaria o Glorioso, ele sabe que enfrentará um rival de peso — uma montanha tão grande quanto a que o time escalou contra o PSG e venceu por 1 a 0.

“Mais uma vez, não será uma montanha pequena. Se somarmos o individual, o coletivo e o peso do Atlético, imagine o tamanho da montanha. Temos de analisar as individualidades dos jogadores — quase todos de seleção e um trabalho de mais de dez anos do treinador. E o Atlético joga numa numa liga de um patamar de exigência muito alto. Mas o Brasileirão também é assim. Com isso, a exigência no Brasileirão nos prepara muito bem para jogos assim. Ela está aí, e vamos tentar escalar como fizemos contra o PSG. Não vamos ceder, jamais. Eu confio que somos capazes. E, mais uma vez, temos de ser a melhor versão do Botafogo para competirmos com o Atlético”, disse.

Características diferentes do ataque

O treinador lembrou que Botafogo e Atlético possuem características parecidas, mas comportamento distinto no setor ofensivo.

“São claramente equipes diferentes. Mas com algumas dinâmicas idênticas: a saída em três, a construção em três. Mas os times possuem uma forma diferente de chegar à área, não há dúvida. Por isso, estudei bem o Atlético para encontrar uma estratégia que, de fato, consiga manter nosso time sem levar gol, bloqueando a construção e o lado ofensivo deles”.

Paiva espera um Atlético buscando o jogo

O fato de poder perder por até dois gols não fará, na opinião do treinador, o time jogar com o regulamento debaixo do braço, muito fechado.

“Não vamos jogar em cima do resultado. Sem a bola, faremos uma boa partida defensiva. Quando tivermos a bola, tentaremos controlar o jogo. O adversário tem sua estratégia. E o que espero é que joguem bem. Afinal, é um dos times mais fortes a nível físico e tátic. E, como eles precisam de resultado, vão se esforçar ainda mais. Mas garanto: aqui no Botafogo temos 100% de respeito e zero medo do Atlético. E, se o adversário nos permitir, faremos gols.”

Treinador é só elogios a Simeone, um professor

O treinador fez muitos elogios ao técnico atleticano Diego Simeone, lembrando que, há algum tempo, passou uma semana acompanhando os treinamentos que o argentino comandava no Atlético de Madrid para assimilar novas ideias.

“Muita coisa boa eu assimilei com ele. Ou ele não seria um dos maiores técnicos do mundo. Ele já tinha grande capacidade como jogador. A passagem pela Itália ajudou bastante também. Estive uma semana vendo o trabalho de Simeone. Tem grande qualidade e método. Lembro-me de um episódio em que Simeone tinha um exercício defensivo com uns cones cada um a um metro, e um lateral ficou mais um metro afastado do cone. Ele disse que um metro era um metro, e fazia toda a diferença. Em alto nível, esse tipo de coisa, tem influência”, dissem oara completar:

“Aprendi muitas outras coisas, e com o adjunto dele também. Me receberam de forma fantástica, foi um grande ensinamento. E fui somando isso que aprendi aos estágios que fiz com outros treinadores.”

