Auckland x Boca Juniors: Onde assistir, escalações, arbitragem

De olho em uma vaga nas oitavas de final, o Boca Juniors enfrenta o Auckland City nesta terça-feira, 24/6, pela terceira e última rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. Com apenas um ponto, o time argentino precisa vencer a equipe da Nova Zelândia por goleada e ainda torcer por uma derrota do Benfica (4 pontos) diante do Bayern de Munique (6), também nesta terça-feira e no mesmo horário, em Charlotte, no Bank of America Stadium.

Assim, terminaria empatado com os portugueses, e aí, pelo saldo de gols, decidiria se avança ou não. No momento, o saldo do Benfica é de -1. A equipe portuguesa tem seis gols de saldo negativos, o que significa que essa diferença precisará ser tirada. Um triunfo por seis ou mais gols seria o mais tranquilo. Contudo, os argentinos temem um jogo de compadres entre Bayern e Benfica. Afinal, um empate garantiria os Bávaros em primeiro e o Benfica em segundo, não importando o resultado do jogo do Boca.

Onde assistir

Os canais SporTV, Cazé TV e DAZN transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Auckland City

O treinador Ivan Vicelich — que é o jogador com mais convocações pela seleção da Nova Zelândia na história e iniciou a carreira como técnico após se aposentar — atua como interino no comando do Auckland.

Ele tem apenas uma dúvida no time: o goleiro. O titular Tracey, que jogou na estreia e, apesar da derrota por 10 a 0 para o Bayern, foi o melhor em campo, disputa posição com Garrow. Mas este último se destacou com grandes defesas na derrota por 6 a 0 contra o Benfica.

No ataque, Bevan seguirá como titular, mantendo o veterano Kilkolly — jogador com mais títulos da Champions da Oceania — no banco de reservas.

Como chega o Boca Juniors

O técnico Miguel Ángel Russo não poderá contar com dois jogadores: o zagueiro Nicolás Figal e o meia Ander Herrera, ambos expulsos na estreia contra o Benfica. Mas eles precisam cumprir suspensão de quatro jogos . Um já foi. Mas, na prática, só voltariam a atuar se o Boca eventualmente alcançar a semifinal.

Outro possível desfalque é o lateral Marcos Rojo, que está lesionado e não participou dos últimos treinos.

Por outro lado, Edinson Cavani está de volta após se recuperar de lesão. No entanto, deve começar no banco, já que Merentiel vem jogando muito bem e é o destaque dos Xeneizes na competição.

Mas o que mais tira o sono do Boca é mesmo saber que o empate interessa a ambas as equipes. O volante Battaglia (ex-Atlético-MG) deu uma declaração que ilustra o pensamento de todos os Xeneizes:

“Não digo nada sobre isso. Enfim, temos de confiar num fair play dos alemães”, disse, torcendo que a “Vergonha de Gijón” não se repita.

Vergonha de Gijón

Em tempo, a Vergonha de Gijón ocorreu na cidade espanhola na Copa de 1982. Alemanha e Áustria jogavam entre si. Mas apenas um resultado classificaria as duas equipes e eliminaria a Argélia na fase de grupos: o triunfo alemão por 1 a 0. Qualquer outro resultado significaria, pelo saldo ou número de gols, os argelinos avançando de fase.

Naquele jogo, Hrubesch fez um gol para a Alemanha aos dez do primeiro tempo. Nos 80 minutos seguintes, as seleções ficaram tocando bola. No fim, Alemanha 1 a 0.

AUCKLAND X BOCA JUNIORS

Mundial de Clubes – Grupo C – 3ª rodada

Data e Horário: 24/6/2025, 16h (de Brasília)

Local: Geodis Stadium, Nashville (EUA)

AUCKLAND: Garrow; Murati, Boxall, Den Heijer, Mitchell e Lobo; Yoo, Garriga, Ilich e Manickum; Bevan. Técnico: Ivan Vicelich.

BOCA JUNIORS: Marchesin; Advincula, Battaglia, Pellegrino e Blanco; Belmonte e Zenon; Zeballos, Palacios e Velasco; Merentiel. Técnico: Miguel Russo.

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

Auxiliares: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (SUE)

VAR: Não divulgado

