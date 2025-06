Espérance x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Espérance e Chelsea disputam a segunda vaga do Grupo D - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Depois de serem derrotados pelo Flamengo, Espérance e Chelsea se enfrentem para definir quem avança para a próxima fase do Mundial de Clubes. A partida decisiva acontece na noite desta terça-feira (22), às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

As duas equipes venceram o Los Angeles nos rodadas anteriores e estão empatadas com três pontos. Que vencer, avança. Os londrinos podem jogar pelo empate, já que estão com um saldo de gols melhor por terem vencido nos norte-americanos por 2 a 0.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pelo streaming DAZN.

Como chega o Espérance

A equipe da Tunísia venceu o seu primeiro jogo na última rodada e agora tenta fazer história para conseguir a classificação para as quartas de final. Para o duelo decisivo, o Espérance não conta com Bealili, autor do gol contra os norte-americanos, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Antes do Mundial, o técnico Maher Kanzari comentou sobre o confronto contra o gigante europeu. O treinador recordou outros confrontos realizados pela equipe e valorizou a experiência adquirida na competição.

“Com certeza. Mas, para o Espérance, esse tipo de desafio não é novidade. Já enfrentamos gigantes como Bayern de Munique, Milan e PSG. Somos um clube respeitado e temos uma longa história de confrontos importantes contra as maiores equipes do mundo. Claro que vamos ganhar muita experiência com a participação neste torneio, mas vamos chegar preparados e com muita determinação”, pontuou.

Como chega o Chelsea

Depois de ser dominado pelo Flamengo e perder o jogo de forma complicada, os Blues chegam pressionados para conseguir a classificação. Além da vitória, o Chelsea precisa convencer na atuação para chegar com força nas oitavas de final. Para o duelo, Enzo Maresca não terá Nicolas Jackson, suspenso pela expulsão contra o Rubro-Negro.

Autor dos dois gols londrinos na competição, Pedro Neto cobrou o time todo pela atuação na última rodada. Para o português, se o Chelsea quer dar passos maiores no torneio e na próxima temporada, precisa dar mais passos duros em seus trabalhos.

“Quando falo, é sempre como um time, não como indivíduos. Então, falo como um time. Temos, como eu disse, que dar o próximo passo se quisermos conquistar coisas mais importantes. E é isso que temos que fazer, temos que trabalhar ainda mais duro”, ressaltou.

ESPÉRANCE X CHELSEA

Mundial de Clubes – 3ª rodada – Grupo D

Data e horário: 24/06/2025 (terça-feira), às 22h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadéfila (USA)

ESPÉRANCE: Ben Said; Ben Ali, Tougai, Meriah e Ben Hamida; Mokwana, Guenichi, Ogbelu e Konate; Yan Sasse Rodrigo Rodrigues.. Técnico: Maher Kanzari.

CHELSEA: Sanchez; James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Fernandez, Madueke, Palmer e Pedro Neto; Delap. Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: Yael Falcon (ARG)

Assistentes: Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodriguez (ambos ARG)

VAR: Não divulgado

