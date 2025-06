Bayern de Munique x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

O Benfica vai em busca da sua classificação no Mundial de Clubes em duelo complicado. Na tarde desta quarta-feira (24), os Encarnados encaram o Bayern de Munique pela terceira rodada do Mundial de Clubes, no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Os Bávaros venceram seus primeiros compromissos e já estão classificados para a próxima fase, indo em busca da primeira colocação do grupo. Já os portugueses ainda não perderam, entretanto, precisam de no mínimo um empate para confirmarem sua vaga nas oitavas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube e pelo streaming DAZN.

Como chega o Benfica

Depois de golear o Auckland na última rodada, os Encarnados tentam garantir a classificação e também deixar a crise interna de lado. Na partida contra os neozelandeses, Bruno Lage e Köcçü tiveram uma discussão pública, muito repercutida na imprensa. Além dos jogadores lesionados (Bah, Tomás Araújo e Manu Silva), as Águias também não contarão com Belotti, suspenso.

Depois dos problemas na última partida, Prestianni garantiu que o ambiente dentro dos Encarnados está bom e que todos estão focados em confirmar a classificação contra os alemães.

“As expectativas são boas. Sabemos que temos de entrar em campo para vencer, independentemente de quem seja o adversário. Estamos muito tranquilos, faremos tudo o que pudermos para vencer. O ambiente está muito bom. Já falaram tudo o que tinham de falar, e a equipa está muito bem, muito contente e com muita vontade de jogar com o Bayern e de ganha”, declarou o atacante.

Como chega o Bayern

Depois do sufoco para vencer o Boca na última rodada, os Bávaros chegam para fechar a fase de grupos em busca da liderança do grupo. Além disso, os alemães querem mostrar a sua força, em meio à competição conturbada para os europeus, avançando com 100% de aproveitamento. Para o confronto, Kompany não deve ter Musiala, que deixou a partida contra os argentinos por conta de uma lesão.

BENFICA X BAYERN DE MUNIQUE

Mundial de Clubes – 3ª rodada – Grupo C

Data e horário: 24/06/2025 (terça-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (USA)

BENFICA: Trubin; Álvaro Carreras, António Silva, Otamendi e Aursnes; Florentino Luis, Barreiro e Kokçu; Di María, Akturkoglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Tah, Stanisic e Guerreiro; Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry e Coman; Kane. Técnico: Vicent Kompany.

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (ambos FRA)

VAR: Não divulgado

