São Paulo se anima com chance de venda de Galoppo para o River

O São Paulo viu algumas de suas joias entrarem na mira do futebol europeu, mas conta com outro jogador para movimentar os cofres do clube. Afinal, o Tricolor , à distância, observa com esperança o meia Giuliano Galoppo, que está emprestado ao River Plate e muito próximo de atingir as metas para uma compra obrigatória do time argentino.

Na negociação, o São Paulo emprestou Galoppo ao River Plate até o final do ano. A cláusula de compra para 60% dos direitos econômicas é ativada automaticamente no fim do ano caso o jogador tenha atuado em 50% dos jogos do time no ano ao menos 45 minutos cada. Até aqui, a equipe argentina disputou 28 partidas na temporada. Galoppo jogou 15, com ao menos metade dos tempos dentro de campo.

Caso a média se mantenha, o River Plate terá que pagar 3,6 milhões de dólares (R$ 19,7 milhões) para ficar em definitivo com o jogador. O Tricolor, por sua vez, ainda manteria 40% dos diretos econômicos do atleta. A negociação, aliás, é muito parecida com a do lateral-esquerdo Enzo Díaz.

Afinal, o jogador também está emprestado, desta vez cedido ao São Paulo e precisa bater algumas metas para seguir no ano que vem. Para ficar com ele, o Tricolor pagará 2 milhões de dólares (R$ 10,9 milhões) ao River. O clube, então, passaria a ser dono de 60% dos direitos do lateral.

Assim, caso os dois negócios aconteçam, o São Paulo ficaria com Enzo Díaz e ainda lucraria cerca de R$9 milhões para os cofres. Agora, o Soberano monitora cada vez mais de perto a situação de Galoppo.

