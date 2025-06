Flamengo: paródia de ‘dezembro de 81’ viraliza com provocações aos europeus

Paródia de 'dezembro de 81', música da torcida do Flamengo, viraliza com provocações aos europeus após vitória sobre o Chelsea - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

A histórica vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Chelsea, na última sexta-feira (20), segue repercutindo entre os principais assuntos do Mundial de Clubes da Fifa. Das provocações às paródias, tudo tem viralizado mais que o habitual — motivado, também, pelo desempenho brasileiro no torneio. O vídeo do momento, desta vez, leva o toque da criatividade do FutParódias.

No ritmo do emblemático canto ‘Em dezembro de 81’, o vídeo que leva trechos como “Chelsea, o teu papai chegou” se tornou viral especialmente no TikTok. A paródia leva o tom bem-humorado típico do canal e resume, em partes, o espírito provocativo entre sul-americanos e europeus.

“Chelsea, o teu papai chegou. Pede a bença pro Mengo. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, Mengo! Créu nesses gringos marrentos. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, Mengo! Liberta é melhor que a Champions”, dizia um dos trechos.

Vitória categórica garante liderança

Os gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan valeram mais que os três pontos e resultaram na classificação antecipada ao mata-mata, como líder do Grupo D. O Rubro-Negro, aliás, é o único clube garantido nas oitavas de final do Mundial de Clubes até o momento.

Apesar da vitória, a classificação só se tornou possível devido ao triunfo do Espérance diante dos Los Angeles FC por 1 a 0. O resultado garantiu matematicamente o Rubro-Negro na próxima fase.

O Rubro-Negro alcançou seis pontos, deixou ingleses e tunisianos com três e garantiu a liderança por critérios de confronto direto — já que venceu ambos. Assim, mesmo que perca para o já eliminado LAFC na terça-feira (24), seguirá como cabeça de chave nas oitavas.

Marca do Flamengo internacionalmente

A atuação convincente diante do clube londrino também rendeu uma marca significativa aos brasileiros. Isso porque o resultado consolidou a vitória como a mais elástica de um time brasileiro contra um europeu no século XXI. Antes disso, apenas quatro triunfos haviam sido registrados em jogos oficiais, todos pelo placar mínimo.

A última vitória por dois gols de diferença remontava ao 3 a 1 do Vasco sobre o Manchester United, em 2000, também na fase de grupos de um Mundial. A virada construída diante do Chelsea também entrou para a história como a primeira de um clube brasileiro sobre europeus em torneios organizados pela FIFA.

Expectativa crescente

Enquanto aguarda o adversário das oitavas — que sairá do equilibrado Grupo C, composto por Bayern, Benfica, Boca Juniors e Auckland City —, o Flamengo colhe os frutos da boa fase. A classificação antecipada permitiu um clima de descontração no grupo, que ganhou um dia de folga nos Estados Unidos após o grande resultado.

O técnico Filipe Luís elogiou o comportamento da equipe: “Após o erro, o time não parou de jogar”, resumiu o ex-lateral, que faz sua estreia em torneios internacionais como treinador.

