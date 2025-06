Messi x Messinho? Inter Miami e Palmeiras marca duelo de gerações no Mundial

Palmeiras e Inter Miami fazem um duelo decisivo nesta segunda-feira (23/6), às 22h, no Hard Rock Stadium, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Mais do que a briga por um lugar nas oitavas de final da competição, o embate também colocará frente a frente Messi enfrentando o ”Messinho”.

Estêvão chegou ao Palmeiras em 2021 após se destacar pela base do Cruzeiro, chamando atenção pelo controle de bola em velocidade, dribles em direção ao gol e pela capacidade de finalização. Canhoto assim como o argentino, não escapou dos apelidos na infância e ganhou o apelido de ”Messinho”. Algo que o atleta não gostava tanto.

“Não fui eu quem criou isso, saiu pela mídia e é algo que não gostava. Uma coisa que tento sempre é ser eu mesmo. Sou o Estêvão. O apelido surgiu na época de Cruzeiro. Estou tentando me desvincular disso cada vez mais. Espero que acabe de vez”, disse o atacante, em entrevista para a Placar.

Contudo, o jovem de 18 anos não esconde a ansiedade para ver de perto o camisa 10 argentino e até revelou o desejo de levar a camiseta do astro para casa. Para Abel Ferreira, entretanto, o atacante precisa estar focado na partida e esquecer qualquer admiração neste momento.

“Espero que o Estêvão esteja focado no que tem que fazer e não olhe para o Messi. Só o cumprimente antes do jogo e depois se foque e não fique olhando para ele. É um garoto que, com a idade que tem, tem uma maturidade competitiva acima da média e por isso já até foi vendido (ao Chelsea). No final, se tiver essa oportunidade, que peça um autógrafo para o Messi que não tenho problema nenhum com isso”, disse Abel.

Messi x Estêvão ou Inter Miami x Palmeiras

Os números individuais de Messi e Estêvão no torneio refletem a diferença de perfis. Enquanto o argentino lidera em gol, finalizações e duelos ganhos, o jovem palmeirense tem se destacado por sua movimentação e participação direta nas jogadas ofensivas da equipe.

Messi tem sido o motor criativo e técnico do time. No empate sem gols diante do Al Ahly, por exemplo, quase decidiu o jogo nos minutos finais com uma finalização perigosa. Contra o Porto, assumiu o protagonismo e marcou o gol decisivo na vitória por 2 a 1.

Já Estêvão, apesar de ainda não ter balançado as redes, segue como o protagonista da equipe. Tanto que ganhou o prêmio de melhor da partida nos dois embates do Palmeiras no Mundial.

Na última rodada do Grupo A, as duas equipes chegam empatadas com quatro pontos, mas o Palmeiras lidera por ter melhor saldo de gols. Assim, um empate coloca as duas equipes na próxima fase.

