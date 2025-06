Santos ignora repercussão negativa para acertar contratação de lateral

O Santos está muito próximo de anunciar a contratação do lateral-direito Igor Vinícius. O jogador foi liberado pelo São Paulo e teve as conversas facilitadas para acertar sua ida ao Peixe. Contudo, a diretoria do Alvinegro Praiano sofreu com a ”repercussão negativa” da chegada do atleta, antes de definir o acordo.

Muitos torcedores do Santos foram até as redes sociais do clube pedindo que a contratação de Igor Vinícius não acontecesse. Contudo, a diretoria do Peixe entende que não pode vetar a chegada de um reforço apenas por comentários negativos na internet. Além disso, o lateral tem a aprovação do técnico Cleber Xavier e do diretor Alexandre Mattos e de todo o setor de análise do mercado. Eles acreditam que a negociação é muito positiva, principalmente pelo lado financeiro.

Para topar a liberação imediata, o São Paulo exigiu manter parte do percentual do jogador de olho em uma negociação futura. O Tricolor, que antes tinha 50% dos direitos econômicos, vai manter 20% do atleta. Contudo, os valores não foram revelados. Ele chega na Vila Belmiro para disputar posição com JP Chermont e Aderlan. Além disso, o atleta deve chegar junto com Willian Arão, outro reforço acertado pelo Santos para o restante da temporada.

Igor Vinícius chegou ao Morumbi em 2019 e era o segundo jogador mais longevo do elenco, atrás apenas de Arboleda. O São Paulo desembolsou R$2 milhões para tirar o atleta do Ituano na época. No Tricolor, ele disputou 216 jogos, marcando sete gols e distribuindo 24 assistências.

