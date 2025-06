Retomada da consistência defensiva é desafio para o Inter na volta dos jogos

A vulnerabilidade defensiva que acompanha o Inter em sua trajetória no Campeonato Brasileiro é uma situação incômoda para a equipe. Afinal, em 12 rodadas, o Colorado é dono da segunda pior defesa do torneio ao lado de Fortaleza e Sport. Por sinal, todos esses três times estão na zona de rebaixamento. Ou seja, tal fragilidade é crucial para o cenário adverso. Por isso, solucionar o problema se tornou uma das principais tarefas antes e durante a retomada dos compromissos.

Reduzir a média de gols que o Internacional sofreu é uma missão primordial para o trabalho que a comissão técnica dará com o elenco a partir da reapresentação, no próximo sábado (28). A esperança para a equipe será as mudanças que estão previstas para ocorrer no setor defensivo, com atividades para o aprimoramento das carências do momento em que é necessário defender.

Inter teve queda defensiva em comparação ao ano passado

Em sua trajetória no Brasileirão, o Inter sofreu 18 gols em 12 rodadas, rendimento igual a de Fortaleza e Sport. O trio fica à frente somente do Juventude, que levou 24 gols. Um contexto que preocupa é que o Colorado não levou gols em somente dois jogos no Campeonato Brasileiro. Para efeito de comparação e que constata a fragilidade defensiva do Internacional se prova com o desempenho no mesmo período do ano passado. Nas 12 rodadas inicias da competição foram nove gols sofridos. Portanto, metade dos que levou nesta temporada.

O problema se estendeu para a campanha do Inter na primeira etapa da Libertadores. Isso porque, foram oito gols nas seis partidas na Libertadores. A avaliação interna é que a principal razão para a performance negativa está atrelada aos empecilhos físicos pela maratona desgastante. Uma das estratégicas que não conta com a mesma eficiência com relação ao ano passado é a marcação alta. Pressionar a saída de bola dos adversários foi um dos pontos cruciais para o melhor momento do Colorado, na segunda parte do Brasileirão. Neste cenário, em algumas situações, a preferência do técnico Roger Machado foi por adotar uma postura mais defensiva, especialmente como visitante. Com isso, a expectativa é de que o Internacional recupere a eficácia em abafar os oponentes depois da mini pré-temporada.

