De la Cruz sente incômodo e deve desfalcar o Flamengo novamente no Mundial

Em recuperação de entorse no joelho esquerdo, De la Cruz ainda não conseguiu atuar pelo Flamengo no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, na noite deste domingo (22), o meio-campista passou por novos exames de imagem em um hospital, acompanhado do médico Luís Macedo. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o uruguaio não treinou na atividade desta segunda-feira (23), a última antes da partida contra o Los Angeles FC, que acontece em Miami, nesta terça-feira (24).

Existia, internamente, uma expectativa de contar com o atleta neste confronto, mas o quadro clínico do jogador regrediu. Diante disso, existe a chance do do departamento médico rubro-negro optar por preservá-lo no torneio para não comprometer o restante da temporada.

O clube entende a lesão do uruguaio como um caso complexo. Ele, então, apresenta um problema crônico no joelho direito, que também afeta o esquerdo (compensação de força). O jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo no dia 18 de maio, no clássico com o Botafogo. Na ocasião, o exame apontou um problema no ligamento colateral medial.

Confira a nota do Flamengo

Após reiniciar os trabalhos em campo, o meio-campista De La Cruz voltou a apresentar dores no joelho esquerdo. Exame de imagem realizado no último domingo (22) não identificou nova lesão no local. Nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o atleta seguirá sob os cuidados do Departamento Médico do Flamengo.

