Destaque da Seleção de Ancelotti revela desejo de voltar ao Flamengo no futuro

Destaque da Seleção Brasileira na última Data Fifa, sob o comando de Carlo Ancelotti, Alexsandro teve grandes atuações diante de Equador e Paraguai pelas Eliminatórias. Assim, em entrevista à ESPN, o zagueiro, que atuou no Flamengo nas categorias de base, revelou o desejo de retornar ao clube no futuro.

“Sim, Mengão, Tem que ser. Mengão sempre. Eu quero e minha mulher também. Ela fala: ‘No finalzinho, vamos lá, quero viver no Brasil’. Temos esse sonho, sim. E, se Deus quiser, as coisas correrem para lá, espero que eles venham me buscar (risos)”, disse.

Destaque do Lille (FRA), o defensor deixou o Rubro-Negro na temporada 2017 e não chegou a estrear como profissional. Ele, então, só fez sua primeira partida, 2019, pelo Praiense (POR).

Em seguida, Alexsandro teve passagem por dois clubes de Portugal: Amora e Chaves. Logo depois, se firmou no futebol francês, com a camisa do Lille e chamou a atenção de Carlo Ancelotti para ser titular do Brasil, um ano antes da Copa do Mundo.

“Tenho contrato até 2028. Mas é inevitável, propostas vão aparecer. O presidente vai decidir isso. Não vou arrumar briga com ninguém para sair ou para ficar. É um cara que abriu as portas para mim no momento em que eu mais precisava”, analisou.

“Vão até interpretar mal se eu falar, mas a Inglaterra, que é um dos maiores campeonatos do mundo, eu tenho muita vontade [de jogar]. Mas é no momento certo. Não sei se vai ser agora ou depois. O futuro dirá”, concluiu.

