Botafogo tem retrospecto equilibrado contra o Atlético de Madrid em amistosos

Apesar de Botafogo e Atlético de Madrid nunca terem se enfrentado em jogos oficiais, o confronto é equilibrado quando o assunto são os amistosos internacionais. Nesta segunda-feira (23), às 16h (de Brasília), os times medem forças pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, no Rose Bowl.

No geral, eles se enfrentaram em três partidas amistosas, com uma vitória para cada lado e um empate, segundo o portal “ge”. Em 1955, era comum que os principais clubes brasileiros organizassem excursões pelo exterior.

Nesse sentido, o Botafogo vencia os Colchoneros por 3 a 2, até que Adrián Escudero, terceiro maior artilheiro da história do clube espanhol, deixou tudo igual nos minutos finais.

Quatro anos depois, um duelo emocionante, de dez gols (6 a 4 para o time carioca), trouxe a campo estrelas que marcaram a história do futebol. Afinal, o Glorioso tinha os campeões do mundo, em 1958, Nilton Santos, Didi, Garrincha e Zagallo, assim como o ídolo Quarentinha. Já o Atlético foi a campo com Vavá e Puskás (era do Real, mas foi emprestado para o amistoso).

Em campo, o eterno “folha seca” abriu o placar, enquanto Zagallo ampliou para a equipe de General Severiano. Vavá e Hollaus deixaram tudo igual, mas Quarentinha entrou em ação e estufou a rede duas vezes: 4 a 2.

Na volta do intervalo, Puskás marcou o seu primeiro gol no Metropolitano, diante de cerca de 50 mil torcedores. Na sequência, Zagallo e Didi, que foi para o Real Madrid tempos depois, ampliaram para o Alvinegro, enquanto Puskás deixou mais um.