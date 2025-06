Polícia indica mais um ex-dirigente do Corinthians no caso VaideBet

Ex-diretor do Corinthians é indiciado pela Polícia Civil por conta do caso VaideBet - (crédito: Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de São Paulo indiciou nesta segunda-feira (23/6), mais um ex-dirigente do Corinthians no inquérito do caso VaideBet. Yun Ki Lee, que chefiou o departamento jurídico do clube entre janeiro e maio de 2024 estaria envolvido na negociação que trouxe a casa de apostas para patrocinar o Timão no ano passado.

Antes dele, o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano; o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura e de Alex Cassundé, também haviam sido indiciados. Yun Ki Lee foi indiciado por omissão imprópria, ou seja, quando alguém tem um dever jurídico, mas deixou de fazer.

O ex-dirigente era o responsável pela verificação cadastral da empresa intermediária do contrato entre Corinthians e VaideBet. No caso seria a Rede Social Media Design, de Alex Cassundé. De acordo com a polícia, o diretor omitiu e não tomou providência sobre as irregularidades. Os investigadores consideraram onerosa a atitude de Lee.

Augusto Melo, Sérgio Moura, Alex Cassundé e Marcelo Mariano acabaram enquadrados em três crimes. Furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Todos eles estão aguardando o Ministério Público para que as investigações prossigam.