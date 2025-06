Ex-jogador cita ‘desafio’ dos brasileiros no Mundial e aposta em volta por cima de europeu

O sarrafo no alto resultou em uma ‘responsabilidade’ ainda maior aos brasileiros para última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Ou pelo menos é nisto que se baseia a opinião do ex-atacante Rafael Sobis, atualmente na Globo. Isso porque exceto pelo Flamengo, classificado e com a liderança do Grupo D garantida, os demais representantes do país entram em campo com metas decisivas nesta reta final.

Sobis destacou que os impactos das vitórias de Botafogo e Flamengo, bem como as atuações de Fluminense e Palmeiras, trouxeram uma pressão ainda maior em busca da classificação. Além disso, o comentarista alerta para força de europeus que já sofreram reveses no torneio.

“Eu acho que a maior responsabilidade agora que os brasileiros trouxeram é classificar, né? Essa é a pressão. O Botafogo, por exemplo, teve a vitória mais maiúscula em termos que ninguém acreditava. Mas agora é o Atlético de Madrid… então tem que cumprir. E é uma responsabilidade boa”, e completou:

“Eu ainda vejo assim, como a minha opinião de clube europeu, eu ainda vejo o Paris muito forte. O Paris me passa aquela sensação que eles perderam a hora que podiam perder. E agora eu acho que eles vão ligar os motorzinhos e vão muito forte”, concluiu.

Flamengo garante vaga

Líder isolado do Grupo D, o Rubro-Negro superou Chelsea e Espérance e chegou aos seis pontos, assegurando vaga antecipada no mata-mata. O feito ainda garantiu a primeira colocação. Ou seja, mesmo que perca para o Los Angeles FC na terça-feira (24), às 22h (horário de Brasília), a equipe seguirá na primeira colocação.

Na próxima fase, enfrentará o segundo colocado do Grupo C. O que quer dizer que ficará entre Benfica, Bayern de Munique ou Boca Juniors .

Palmeiras e Botafogo podem se enfrentar

O Alviverde, líder do Grupo A, chega à rodada final com quatro pontos — mesmo número do Inter Miami. Neste contexto, um empate nesta segunda-feira (23), às 22h (horário de Brasília), garante a classificação paulista. Caso vença, o time de Abel Ferreira termina em primeiro e pode evitar um confronto imediato com o Botafogo.

O clube carioca, por sua vez, soma seis pontos e lidera o Grupo B. Para avançar, basta um empate diante do Atlético de Madrid às 16h (horário de Brasília). O time ainda pode avançar com uma derrota, desde que o PSG não vença o Seattle Sounders por goleada.

Fluminense decide futuro

O Tricolor carioca não entra em cenário muito distinto. Vai a campo na próxima quarta-feira (25), às 16h, precisando apenas empatar com o Mamelodi Sundowns para confirmar a vaga. A equipe de Portaluppi soma quatro pontos e lidera o Grupo F pelos critérios de desempate com o Borussia.

Confrontos entre brasileiros no Mundial

O chaveamento prevê que os cruzamentos nas oitavas sigam a ordem direta entre os grupos. Assim, o primeiro do Grupo A enfrenta o segundo do Grupo B e vice-versa. Esse formato permite não apenas o encontro entre Botafogo e Palmeiras já na próxima fase, mas também projeta a possibilidade de um clássico carioca entre Rubro-Negro e Alvinegro nas quartas de final. Para isso, os dois precisam seguir vencendo no caminho à semifinal.

As oitavas de final ocorrerão entre os dias 28 de junho e 1º de julho. As quartas estão programadas para 4 e 5 de julho. Já as semifinais ocorrerão nos dias 8 e 9, com a grande final marcada para domingo (13 de julho), às 16h (horário de Brasília).