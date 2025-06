Atlético de Madrid já pensa pós-Simeone e avalia Filipe Luís, do Flamengo

Filipe Luís sob o comando do Flamengo no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Atlético de Madrid já começa a pensar na era pós-Simeone e avalia contratar o técnico Filipe Luís, hoje no Flamengo. A diretoria espanhola acompanhou a partida entre o Rubro-Negro e Chelsea e ficou encantada com o estilo de jogo da equipe carioca. Agora, o clube irá se movimentar nos bastidores para tentar uma contratação no futuro. A informação é do jornal “Mundo Deportivo”.

Filipe Luís é muito bem visto no clube colchonero, não só pelo profissional que é, mas também pela pessoa que é. Até mesmo a trajetória do ex-lateral no Atlético de Madrid tem influência de Simeone. O então defensor foi adquirido pelo clube espanhol no segundo semestre de 2010, durante a temporada que precedeu a chegada do técnico.

Com Filipe Luís na beira do campo, o Flamengo, que já está classificado, enfrenta o Los Angeles FC (EUA) nesta terça-feira (24), pela última rodada da fase de grupos do Mundial. A bola rola às 22h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. Por fim, o jovem treinador acumula 49 partidas desde que assumiu o comando do Flamengo. Ele, afinal, soma 33 vitórias, 13 empates e apenas três derrotas.

Por outro lado, o Atlético de Madrid de Diego Simeone precisa de uma vitória elástica contra o Botafogo, nesta segunda-feira (23), para conquistar a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes. O Alvinegro joga por vitória e empate para ser líder do Grupo B; até mesmo derrota por dois gols de diferença lhe assegura uma vaga na próxima fase.

