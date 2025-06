Grêmio pretende discutir aproveitamento de Arezo após marcar reunião

O Grêmio planeja colocar em prática algumas modificações no seu elenco simultaneamente ao retorno das atividades de preparação para a volta dos compromissos. Entre um dos cenários que a diretoria analisará são as chegadas de novos jogadores e até mesmo as saídas de algumas peças. Um dos assuntos que estarão em pauta nos próximos dias será a definição do futuro do atacante Arezo. O departamento de futebol do Imortal agendou um encontro com o uruguaio para discutir o seu aproveitamento na equipe.

Recentemente, o centroavante ressaltou novamente que tem o desejo em retornar ao Peñarol durante uma entrevista à rádio “El Epectador”, do seu país natal. As declarações não agradaram aos dirigentes e a reunião tem a intenção de descobrir qual a prioridade de Arezo para a sua carreira.

A relação entre o clube e o jogador, aliás, é sincera e o uruguaio costuma receber boas referências. Especialmente pela sua dedicação nas partidas e treinamentos apesar de ser uma alternativa no grupo. Afinal, o titular da posição é Braithwaite.

Grêmio adota postura cautelosa sobre futuro de Arezo

Na última semana, o vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, descartou a possibilidade que o Tricolor Gaúcho esteja em tratativas com o Peñarol pelo atacante. Internamente, a prioridade do Imortal é retomar a quantia que pagou ao Granada, da Espanha, em julho do ano passado, para adquiri-lo.

Na ocasião, o Grêmio desembolsou três milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões na cotação da época) por 50% dos direitos econômicos. A conclusão dos gaúchos é que o Peñarol não passa por um contexto financeiro favorável para fechar com Arezo em definitivo.

Além disso, o Tricolor Gaúcho inicialmente descarta aceitar uma oferta por empréstimo pelo centroavante. Um provável destino poderia ser o São Paulo, que foi atrelado ao jogador nos últimos dias. Contudo, o Tricolor Paulista assegura que não tem negociações em curso por Arezo.

