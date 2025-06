Brasil domina seleção da rodada do Mundial de Clubes

Troféu do Mundial de Clubes no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Dazn, parceiro da Fifa, divulgou, nesta segunda-feira (23), a “Seleção da Rodada” do Mundial de Clubes. Com três jogadores, os clubes brasileiros foram maioria na lista após a disputa da segunda rodada. Afinal, todos os quatro representantes do Brasil tiveram resultados positivos.

Piquerez, do Palmeiras, Barboza, do Botafogo, e Jhon Arias, do Fluminense, foram colocados na seleção da segunda rodada. Além deles, nomes como Lionel Messi, do Inter Miami, e Harry Kane, do Bayern de Munique, também estiveram presentes. O Flamengo, entretanto, foi o único brasileiro que não emplacou jogadores no “time ideal”.

O segundo país com mais clubes representados, aliás, foi a Espanha e a Itália com dois atletas cada. Inglaterra, Estados Unidos, Portugal e Alemanha tiveram um jogador.

Veja a seleção da rodada do Mundial de Clubes

Thibaut Courtois – Real Madrid (ESP)

Joaquín Piquerez – Palmeiras

Manuel Akanji – Manchester City (ING)

Alexander Barboza – Botafogo

Nicolò Barella – Internazionale (ITA)

Pablo Barrios – Atlético de Madrid (ESP)

Kenan Yildiz – Juventus (ITA)

Lionel Messi – Inter Miami (EUA)

Ángel Di María – Benfice (POR)

Jhon Arias – Fluminense

Harry Kane – Bayern de Munique (ALE)

Flamengo não entra na ‘seleção’

A vitória, de virada, por 3 a 1 contra o Chelsea não foi suficiente para jogadores do Flamengo serem eleitos à seleção da rodada. Pedro Neto abriu o placar no primeiro tempo, mas o Rubro-Negro virou com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan na segunda etapa.

O Fla, aliás, já garantiu a liderança do Grupo D com uma rodada de antecedência. O time de Filipe Luís, assim, fecha a fase de grupos contra o eliminado Los Angeles FC na terça-feira, às 22h (de Brasília).

