Antes de partida contra o Atlético de Madrid, namorada de Igor Jesus passeia em Hollywood

Antes do confronto entre Botafogo e Atlético de Madrid pelo Mundial, Angélica Richter, namorada de Igor Jesus, resolveu passear em Hollywood e registrou o momento nas redes sociais.

Dessa forma, a nutricionista mostrou alguns pontos famosos em que visitou na cidade, como a Calçada da Fama, o conhecido letreiro de Hollywood. Ela também passou por Beverly Hills, outra região conhecida ao redor do mundo.

Angélica, portanto, está na Califórnia para assistir mais uma partida do Botafogo no Mundial de Clubes e prestigiar o namorado Igor Jesus, atacante e um dos principais nomes do Alvinegro. Aliás, foi ele quem marcou o gol decisivo na vitória contra o Paris Saint-Germain.

Nesta segunda-feira (23), ás 16h (de Brasília), o Botafogo tem mais um desafio na competição e encara o Atlético de Madrid, pela última rodada da fase de grupos, em busca de confirmar a classificação para as oitavas de final. No momento, o Glorioso é líder do Grupo B, com seis pontos, sendo duas vitórias em duas partidas.

Namoro com Igor Jesus Angélica Richter e Igor Jesus estão juntos há cinco anos. Assim, o casal morou quatro anos em Dubai, quando o jogador defendia o Shabab Al-Ahli, até o centroavante ser transferido em junho de 2024 para o Botafogo. Dessa forma, ela sempre acompanha os passos do namorado jogador e viaja para as competições. Angélica se formou em nutrição pela Universidade Tuiuti do Paraná e se especializou em nutrição esportiva. Igor Jesus de saída Essa competição, portanto, é a última em que Angélica vai acompanhar Igor Jesus com a camisa do Botafogo. Após o Mundial, o jogador vai para o Nottingham Forest, na Premier League.

