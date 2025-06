Site inglês aponta jogadores de clubes brasileiros como destaques no Mundial

Dois jogadores que atuam no futebol brasileiro chamaram a atenção da imprensa inglesa. O site “The Athletic” divulgou uma lista com seis atletas destaques na primeira semana do Mundial de Clubes e Jorginho, do Flamengo, e Igor Jesus, do Botafogo, estão entre os nomes.

Para definir os nomes, o site escolheu alguns jornalistas para elegerem os jogadores que se destacaram. Assim, para eles, o atacante do Alvinegro se destaca pelo seu físico e a forma de jogar.

“Aos 24 anos, Jesus é mais velho do que o perfil moderno típico de um atacante brasileiro em sua estreia europeia. Quatro anos com o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, com um ritmo de ataque constante, darão ao Nottingham Forest a confiança de que ele pode se adaptar melhor do que, digamos, seu compatriota Gabriel Barbosa, quase uma década atrás”, apontou o site.

Por outro lado, eles consideram Jorginho um pilar no meio de campo do Rubro-Negro na competição. Vale ressaltar que o jogador estreou pelo clube carioca justamente no Mundial.

“Ele não é nenhuma promessa, mas fiquei realmente impressionado com a contribuição de Jorginho para a campanha do Flamengo até agora. Ele só chegou ao time brasileiro no início do mês e era de se esperar que fosse integrado aos poucos. Em vez disso, o técnico Filipe Luis o tornou o pilar central da equipe”, destaca.

Outros destaques no Mundial De acordo com o site, portanto, outros quatro nomes também se destacaram na primeira semana do Mundial, como Salem Al-Dawsari, do Al-Hilal, Gonzalo García, do Real Madrid, Pedro Neto, do Chelsea, e Kenan Yildiz, da Juventus. Além disso, vale ressaltar que os jornalistas mencionaram outros nomes também inclusive de outro jogador que atua no futebol brasileiro: John Árias, do Fluminense. Lionel Messi, do Inter Miami, e Michael Olise, do Bayern de Munique, também foram lembrados. No entanto, esses jogadores ficaram de fora do ranking final referente a primeira semana.

