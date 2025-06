Atlético de Madrid ‘provoca’ Botafogo nas redes sociais antes de confronto no Mundial

Jogadores do Atlético de Madrid - (crédito: Divulgação / FIFA)

O Atlético de Madrid usou as redes sociais nesta segunda-feira (23) para ‘cutucar’ o Botafogo antes do confronto das equipes pela terceira rodada do Mundial, às 16h (de Brasília). A partida vai definir quem avança para a próxima fase.

Precisando vencer por três gols de diferença para conseguir uma vaga nas oitavas de final da competição, o clube espanhol fez publicações lembrando as recentes vezes que venceu partidas por mais de três gols de diferença.

3-0 ???? Girona

3-0 ???? Valencia

0-6 ???? Sparta Praga

0-5 ???? Valladolid pic.twitter.com/vxtES5fiEj — Atlético de Madrid (@Atleti) June 23, 2025

pic.twitter.com/wippAMehn7 — Atlético de Madrid (@Atleti) June 23, 2025

Além disso, a última publicação fazendo referência ao ‘três’, o clube escreveu ‘eu creio’, em espanhol, usando o número 3 no lugar da letra e.

Yo cr3o. — Atlético de Madrid (@Atleti) June 23, 2025

Atlético de Madrid x Botafogo

O Botafogo é líder do Grupo B com seis pontos, sendo duas vitórias em dois confrontos – contra o Seattle Sounders e Paris Saint-Germain. Dessa forma, o Alvinegro precisa de uma vitória ou um empate para conseguir a classificação.

Por outro lado, o Atlético de Madrid somou apenas três pontos nos primeiros dois jogos, e para conseguir avançar para as oitavas de final, precisa vencer o Alvinegro por três gols de diferença para empatar no número de pontos, mas superar o salgo de gols e garantir a vaga.

Neste ano, o clube carioca ainda não teve nenhuma derrota por três gols de diferença. No entanto, o clube espanhol já teve 12 vitórias por três gols ou mais no placar.

Vale ressaltar, portanto, que quem avançar enfrenta quem passar do Grupo A nas oitavas. A briga está entre Palmeiras, Inter Miami, Porto e Al Ahly.

