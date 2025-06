Flamengo reencontra ‘velho conhecido’ em jogo contra o Los Angeles FC

Igor Jesus defende hoje as cores do Los Angeles FC - (crédito: Foto: Divulgação / LAFC)

Já classificado, o Flamengo vai finalizar a fase de grupos do Mundial de Clubes contra o Los Angeles, nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), em Orlando. O time vai ter um reencontro com o volante Igor Jesus, que ainda gera problemas nos bastidores por conta de uma negociação com o Estrela Amadora, de Portugal.

“É um momento muito especial falando da partida contra o Flamengo é um clube que eu tenho um carinho enorme. Flamengo é uma grande equipe será uma grande partida duas grandes equipes, eu espero sair vencedor certeza”, disse Igor Jesus.

Contratado no início de 2025 junto ao Estrela da Amadora, de Portugal, Igor Jesus se adaptou rápido à MLS e se tornou titular absoluto. O Flamengo, inclusive, ainda não recebeu nada pela saída do jogador em 2024.

Igor deixou o clube em operação de 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões na cotação da época). No entanto, os portugueses não pagaram nenhuma parcela. Ao todo, o Flamengo estima ter direito a receber mais de R$ 35 milhões. O caso, aliás, está na Fifa.

O elenco do time da Califórnia conta, ainda, com os astros franceses Giroud e Lloris, além do zagueiro brasileiro Marlon, ex-Fluminense. Na última temporada, aliás, a equipe da MLS teve a melhor campanha da conferência oeste. Entretanto, caiu na semifinal ao perder por 2 a 1 para o Seattle Sounders na prorrogação.

Igor Jesus disputou 15 partidas pelo clube português, com quem tinha contrato até junho de 2028, e registrou uma assistência. Pelo Flamengo, ele esteve em campo em 32 jogos como profissional e deu duas assistências. O jogador também acumula passagem pela Seleção Brasileira de base. Assim, participou da conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023.

