Palmeiras x América-MG (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e América-MG fazem um duelo pela parte de cima da tabela nesta terça-feira (24/6), às 16h, na Arena Barueri, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Verdão é o líder da competição, com 30 pontos, mas vê outras equipes se aproximarem e ameaçarem a primeira posição. Já o Coelho vem fazendo um grande torneio até aqui e é o terceiro colocado, com 24 pontos e sonhando com o topo e as vantagens no mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Palmeiras TV

Como chega o Palmeiras

Líder da competição, o Palmeiras conseguiu se reabilitar no Brasileiro Sub-20 na última rodada, ao vencer o Atlético-MG por 3 a 0, fora de casa. Contudo, o desempenho contra o vice-líder, RB Bragantino, onde o Verdão saiu derrotado, ainda liga o alerta na equipe. Assim, o duelo contra o terceiro colocado aparece como um bom formato para colocar o Alviverde novamente entre os favoritos e mostrar o motivo de estar na primeira posição.

Como chega o América-MG

Por outro lado, o Coelho vem de grande campanha no Campeonato Brasileiro Sub-20. Afinal, a equipe não sabe o que é perder há 11 rodadas na competição. Além disso, vem de duas vitórias seguidas em cima de Juventude e Atlético-MG. Assim, o América-MG vem se colocando como um dos postulantes ao campeonato e também a liderança da primeira fase. Vale lembrar que quem terminar em primeiro, tem o direito de mandar os jogos do mata-mata em casa.

PALMEIRAS X AMÉRICA-MG

15ª rodada do Brasileirão Sub-20

Data-Hora: 24/6/2025 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Aranha; Thiago, Robson, Arthur Gabriel e Gilberto Junior; Benedetti, Fábio Silva, Antônio Marcos e Sorriso; Riquelme e Juan. Técnico: Lucas Andrade

AMÉRICA-MG: Lecce; Arthur, Luíz Henrique, Thallyson e Thiago; Guilherme, Jhonatan Junio e Yago Souza; Jhonnatan Silva, Cauê Machado e Karlos Samuel. Técnico: Mairon César

Árbitro: Caio Carvalho Pereira (SP)

Assistentes: Ítalo Magno de Paula Andrade (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.