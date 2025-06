Manchester United mira atacante da Fiorentina para reforçar o ataque

O Manchester United está em reformulação no elenco para 2025/26 e mostrou interesse em Moise Kean, atacante italiano que viveu grande fase na última temporada pela Fiorentina. De acordo com o jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, o clube inglês acompanha de perto o bom momento do jogador de 25 anos, que marcou 19 gols e deu 3 assistências em 32 partidas do Campeonato Italiano, sendo fundamental para a vaga da equipe para a Liga Conferência.

LEIA MAIS: Atlético de Madrid já pensa pós-Simeone e avalia Filipe Luís, do Flamengo

Kean tem uma multa rescisória de 52 milhões de euros (R$ 333 milhões), valor que não assusta o United, especialmente num momento em que o clube busca reforços para o ataque. Isto porque Rasmus Hojlund ainda não conseguiu se firmar, e a diretoria quer mais opções ofensivas.

No entanto, outro clube interessado no jogador é o Al Qadsiah, da Arábia Saudita, que pode oferecer uma proposta financeiramente vantajosa, caso Kean decida trocar a Europa pelo futebol do Oriente Médio.

Além disso, o United tem encontrado dificuldades no mercado. Viktor Gyokeres, que trabalhou com Rúben Amorim no Sporting, prefere ir para o Arsenal. Liam Delap acertou com o Chelsea e Bryan Mbeumo ainda não tem negociação encaminhada.

Possível reforço do Manchester United teve altos e baixos

Diante disso, Moise Kean surge como uma opção viável, com capacidade de marcar gols e oferecer experiência ao elenco. Apesar da boa fase atual, a carreira do atacante teve altos e baixos. Sua primeira passagem pela Premier League, com a camisa do Everton, foi marcada por problemas de adaptação e algumas polêmicas.

O caso mais conhecido foi em dezembro de 2019, quando Duncan Ferguson, técnico interino do Everton na época, tirou Kean de campo apenas 18 minutos depois de tê-lo colocado justamente contra o Manchester United.

No entanto, após passagens por PSG e Juventus, Kean reencontrou seu melhor futebol na Fiorentina. Dessa maneira, o interesse do United pode representar uma nova chance para o jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.