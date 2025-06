Zico participa de ação com Flamengo em Orlando e projeta oitavas do Mundial

Campeão do mundo em 1981 e ídolo do Flamengo, Zico fez a alegria dos torcedores na Casa Flamengo, em Orlando, nesta segunda-feira (23), em ação do clube na véspera do jogo com o Los Angeles pela terceira rodada da primeira fase de grupos do Mundial de Clubes.

O Galinho elogiou o torneio e ainda não escolhe adversário para as oitavas de final da competição. O Rubro-Negro, aliás, já está classificado para próxima fase.

“Quando está bem preparado, o que vier está bem chegado. A gente não pode escolher adversário em uma competição como essa. Muita gente falava que o Boca não estava bem, chegou e fez um grande jogo contra o Benfica. Jogo contra o Bayern fez bem e agora pega o mais fraco do grupo, enquanto os outros dois vão brigar. Eu acho que o que vier o Flamengo está preparado, mostrou isso na última partida. Acredito que não tem problema”, disse Zico, em entrevista à ‘Flamengo TV’.

O eterno camisa 10 da Gávea, aliás, disse ver equilíbrio entre as equipes sul-americanas e europeias, neste Mundial de Clubes.

“A diferença dos clubes europeus para os sul-americanos, é que eles vêm pegam os sul-americanos e colocam todos nos times deles. Quantos espanhóis tem no Real Madrid? Quantos alemães tem no Bayern de Munique? Então, são todos uma seleção e estão enfrentando agora, por exemplo, o Flamengo que é outra seleção. Com jogadores de seleção brasileira, uruguaia, chilena… O equilíbrio está aí”, destacou Zico.

Casa Flamengo

Zico, afinal, posou para fotos e conheceu a Casa Flamengo no Icon Park, que é um local aberto ao público e está todo decorado com as cores do Flamengo. Em uma tenda, o clube trouxe também as taças de campeão do mundo de 1981 e da Libertadores de 2022. No fim do dia haverá roda de samba no local, que também servirá de concentração para o jogo no estádio Camping World.

