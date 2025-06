Grávida, suposta affair de Neymar descobre sexo do bebê

Nayara Macedo, mais conhecida como Any Awuada, principalmente após o suposto envolvimento com Neymar Jr, usou as redes sociais neste domingo (22) para mostrar o chá revelação que fez, com sua filha, do bebê que está esperando.

A influencer, com a filha no colo, gravou o momento em que ela usa uma taça para saber se o recheio do bolo é azul ou rosa, ou seja, se o filho que está esperando é menino ou menina. Ao tirar a taça, a cor ficou rosa, logo, Any Awuada está esperando mais uma menina.

“Toda honra e toda glória é sua Senhor”, escreveu ela na legenda.

Assim, após a publicação, a influencer apareceu nos stories da rede social pedindo ajuda aos seguidores na escolha do nome. As opções são Maria Aurora ou Maria Vitória.

Logo após divulgar a gravidez, em abril, Any comentou sobre as especulações sobre o pai da criança.

“Gente, olha só, estão vazando um monte de coisas sobre o pai do neném que eu estou grávida. Eu queria pedir que isso parasse. Sabe por quê? Até a gente ter o exame de DNA na mão, não é legal, sabe? Ficar especulando essas notícias prejudicam não só a minha saúde psicológica, como também a minha gestação, entende?”, falou.

Any e Neymar

O helicóptero de Neymar foi visto em uma festa em uma chácara em Araçoiaba, no dia 10 de março. Aliás, a modelo Any Awuada afirmou que teve relações sexuais com o jogador no local. No entanto, a assessoria do craque negou que ele tenha ido à festa e afirmou que seu helicóptero estava lá porque havia sido emprestado para amigos.

