Torcedores do Fluminense iniciam movimento de apoio a Everaldo no Mundial

Enquanto grande parte dos tricolores pede Everaldo fora do time titular, uma outra parcela da torcida iniciou um movimento de apoio ao atacante do Fluminense. Nas redes sociais, alguns torcedores iniciaram um movimento de apoio ao jogador durante o Mundial de Clubes apelidando-o de “Giroud Tricolor”. A referência é ao centroavante francês Olivier Giroud, campeão do mundo com a França sem finalizar em toda a Copa.

Embora a falta de finalizações e gols incomode os tricolores, o desempenho do camisa 9 do Fluminense é bem avaliado por todos no clube. Por exemplo, destacam a importância tática de Everaldo para gerar jogo, abrir espaços, pressionar a saída de bola e ajudar o time a sair de trás.

Dessa foram, o camisa 9 fez dois bons jogos contra Borussia e Ulsan, na avaliação interna tricolor, mas desperdiçou boas oportunidades de marcar, o que levou os torcedores, inclusive, a cantarem “Chuta, Everaldo”.

Everaldo, inclusive, pode ser titular na partida contra o Mamelodi Sundowns, na quarta-feira, às 16h. Um empate garante o Flu nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

JK fala que deseja voltar ao Fluminense

O atacante John Kennedy está no Mundial de Clubes de 2025, mas o destino quis que ele não representasse o Fluminense e, sim, o Pachuca, do México. Após momentos de oscilação, ele deixou o time carioca no ano passado por empréstimo e afirma que deseja voltar.

“Não sabia como aquele gol tinha sido importante. Acho que só entendi depois de alguns meses, principalmente após o ano de 2024 do Fluminense. Percebi que estou na história do clube. Vejo que muitas pessoas ainda têm carinho por mim por causa do gol, e isso me deixa muito feliz. Sei que nada acontece por acaso. Sinto que mereço estar aqui. Pelo trabalho que venho fazendo, sei que mereço viver esse momento. Estou feliz jogando pelo Pachuca e também estaria feliz se estivesse jogando pelo Fluminense” disse o atacante.

