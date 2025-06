Rodrygo perde espaço e Real Madrid define preço para negociá-lo

Rodrygo voltou a atuar na estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes, contra o Al-Hilal, mas no jogo seguinte, diante do Pachuca, ficou no banco e não foi utilizado por Xabi Alonso. A decisão do técnico chamou atenção e aumentou as dúvidas sobre o espaço do atacante no elenco. Mesmo com declarações públicas de confiança, o treinador tem dado poucas oportunidades ao brasileiro.

A disputa por posição também ficou mais acirrada. Arda Güler e Brahim Díaz vivem boa fase, e a chegada do jovem Mastantuono deve dificultar ainda mais a vida de Rodrygo.

Apesar de reafirmar o desejo de seguir em Madri, a falta de minutos pode pesar. Clubes da Premier League acompanham a situação de perto, com o Arsenal sendo o mais interessado no momento.

Dessa maneira, o Real Madrid não fecha as portas para uma negociação, mas já definiu o preço e, segundo a imprensa espanhola, só aceita liberar o jogador por, no mínimo, 100 milhões de euros (R$ 640 milhões).

