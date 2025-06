Sem espaço no Atlético, Fabio Gomes desperta interesse de clubes do Brasileirão

O Atlético Mineiro está em uma reformulação no elenco e um atacante não está nos planos da equipe para voltar: Fabio Gomes. O jogador estava emprestado para o Bolívar e não retorna para o Galo.

Dessa forma, o atacante que fez sua última partida pela equipe boliviana no último domingo (22), ainda não sabe qual clube vai defender no restante desta temporada.

Apesar de ter contrato com o Atlético até o fim deste ano, o jogador está fora dos planos da comissão técnica, de acordo com o portal “Itatiaia”, que afirma ainda que Fabio Gomes terminaria a temporada defendendo o Galo.

Assim, o jogador fica livre no mercado. Ele teve sondagens de clubes que atuam no Brasileirão, na Ásia e também no leste europeu. No entanto, ainda não há nenhuma proposta oficial. Aliás, os empresários do jogador tentam uma venda definitiva. Vale ressaltar, portanto, que o Oeste-SP é detentor de 30% dos direitos econômicos do centroavante.

Nesta temporada, Fabio Gomes foi o artilheiro do Bolívar, com 11 gols em 18 partidas. Além do Oeste, Atlético e Bolívar, ele tem passagens pelo Albirex Niigata, do Japão, New York Red Bulls, dos Estados Unidos, Vasco, Paços de Ferreira, de Portugal, Juventude e Sidney FC, da Austrália.

