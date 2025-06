Luiz Araújo volta aos EUA em alta pelo Flamengo

Um dos jogadores mais decisivos na temporada do Flamengo, Luiz Araújo vive a oportunidade de retornar aos Estados Unidos pela primeira vez para a disputa do Mundial de Clubes desde a saída do Atlanta United, há dois anos. O jogador não balançou as redes contra o Chelsea, mas balançou as redes e fez assistência contra o Espérance, da Tunísia na primeira rodada da competição.

No entanto, Luiz Araújo pode ser preservado por Filipe Luís do jogo desta terça-feira, contra o Los Angeles FC, após atuar por 90 minutos nas duas primeiras rodadas. Mesmo que comece no banco, ele pode voltar a enfrentar um time da Major League Soccer (MLS) depois de dois anos. E justamente o último adversário que encarou nos Estados Unidos. A partida será, às 22h (de Brasília), em Orlando.

Com a camisa do Atlanta, o jogador fez 63 jogos, com 13 gols e nove assistências. Contra o LAFC, ele disputou apenas uma partida (um empate sem gols em junho de 2023). Agora, tem nova oportunidade de mostrar seu futebol para o time adversário. Desta vez, pelo sonho das “chaves” do mundo.

Em 2025, o camisa 7, aliás, é o atleta do elenco com mais jogos. Ele foi titular na metade (15), é o vice-artilheiro (oito) e o segundo jogador com mais participações em gol (14). O jogador está atrás apenas de Arrascaeta nos dois quesitos (13 e 19, respectivamente).

